В парламенте Армении распалась правящая коалиция 25.04.2018, 19:17

Союз с националистами из федерации «Дашнакцутюн» обеспечивал Республиканской партии устойчивое большинство в парламенте Армении.

Партия «Дашнакцутюн», входившая на правах младшего партнера Республиканской партии в состав правящей в Армении коалиции, объявила о выходе из нее, передает РБК.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, мы заявляем об отказе от участия в политической коалиции», — говорится в заявлении националистов. В документе подчеркивается, что парламент должен избрать главой правительства человека, облеченного доверием народа и способного преодолеть политический кризис и обеспечить условия для проведения досрочных парламентских выборов.

Согласно Конституции Армении, глава правительства, в руках которого после реформы 2015 года сосредоточена практически вся власть в стране, избирается депутатами парламента. Для избрания кандидату необходимо получить простое большинство голосов от общего числа депутатов (53 из 105).

Союз с «Дашнакцутюном» обеспечивал Республиканской партии полный контроль над Национальным собранием Армении, вместе партии контролировали 65 из 105 мест в парламенте страны. Отказ «Дашнакцутюн» от продолжения союза не означает автоматической потери республиканцами контроля над парламентом, так как правящая партия имела в Национальном собрании 58 мест, а «Дашнакцутюн» — только семь. Однако теперь ее большинство становится хрупким — ранее в среду Эмон Марукян, депутат от оппозиционного альянса «Елк», лидер которой Никол Пашинян претендует на то, чтобы возглавить на переходный период правительство страны в качестве «народного премьера», выразил уверенность в том, что оппозиция сможет получить недостающие голоса за счет «Дашнакцутюна» и перебежчиков из Республиканской партии.

До выхода «Дашнакцутюна» из правящей коалиции оппозиция контролировала в Национальном собрании только 40 мест (девять — «Елк» и еще 31 «Проветающая Армения», руководимая одним из богатейших людей страны Гагиком Царукяном) и для избрания своего кандидаты в премьер-министры ей не хватало 13 голосов. Теперь не хватает только шести.

Вечером 25 апреля фракция «Елк» объявила о выдвижении Пашиняна кандидатом в премьер-министры.

23 апреля назначенный главой правительства экс-президент страны Серж Саргсян ушел в отставку на фоне десятидневных акций протеста. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Карен Карапетян, занимавший должность первого зама Саргсяна.