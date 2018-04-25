Андрей Пионтковский: Одна из башен Кремля подняла бунт 25.04.2018, 19:47

Андрей Пионтковский

В российских элитах началась острейшая политическая борьба.

Американские санкции привели к разногласиям между так называемыми российскими элитами. Об этом в эфире на канале "112 Украина" заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает gordonua.com.

"Они разъединились. Это очень интересное событие, буквально последних дней. Вся эта сирийская шумиха как-то отвлекла внимание... Первая российская официальная реакция – наша пропаганда придумала новый термин. Эти олигархи объявляются "капитанами российского бизнеса". Первая часть кампании – произошло безобразное нарушение всех священных прав частной собственности, атака на "капитанов российского бизнеса". Посол, этот идиот, генерал Антонов (посол РФ в США Анатолий Антонов. – Прим.)… Он заявил: "Как это так, вы подрываете деятельность "капитанов российского бизнеса", которые дают десятки тысяч рабочих мест простым американцам", – сказал политолог.

Он отметил, что в Госдуму РФ был внесен законопроект об их поддержке, то есть об увеличении налогов и сокращении пенсий.

"Да, мы все должны собирать на Абрамовичей и Ротенбергов. Такая кампания продолжалась два дня, 7-го и 8 числа. А потом, с воскресенья, вступила другая артиллерия... Одна из башен Кремля подняла бунт. В одной из телевизионных программ выступил генеральный прокурор РФ Чайка (Юрий Чайка. – Прим.), заявивший: "Очень хорошо, что наконец хоть кто-то арестовывает активы этих преступников, мерзавцев, которые ограбили Россию. Да, пусть арестовывают, пусть оставляют у себя этих жуликов, а деньги они должны вернуть нам, России", – сказал Пионтковский.

Он добавил, что на следующий день с той же позицией выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"То же самое сказал. Что это очень позитивная акция, он надеется, что Англия и Америка цивилизованно выполнят свое законодательство, арестуют эти огромные деньги и вернут их нам. Кому нам? Тем же самым, кто участвовал в ограблении! Чем интересная позиция Чайки и Бастрыкина? Полтора триллиона долларов выведены преступниками за пределы Российской Федерации, а генеральный прокурор и председатель Следственного комитета просто при этом присутствовали? И только сейчас это для них открылось?" – сказал он.

По словам Пионтковского, прошло несколько дней после введения санкций, а "раскол" уже был "налицо".

"Одна часть людей, наиболее затронутых, у которых основные деньги в Америке и Англии, заботится, чтобы их спасти. Клеймит Запад, в суды хочет направляться и т.д. А если не удастся, то компенсировать из российского бюджета. Хотя я не знаю, что там найдется. А другая часть, которую, видимо, немного обошли во время четвертьвекового разграбления России, хочет взять реванш. Объявить первый слой олигархов преступниками, заставить Запад вернуть деньги и перераспределить их между собой. Острейшая политическая борьба", – отметил политолог.

29 января министерство финансов США передало Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга. В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.

6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент США Дональд Трамп.