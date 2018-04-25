В кинотеатре «Пионер» вернут деньги, если фильмы не понравятся 25.04.2018, 22:37

Кинотеатр 29 апреля покажет белорусскую программу международного фестиваля короткометражного кино Kinosmena.

В зале будут присутствовать режиссёры шести кинолент, поэтому зрители смогут задать вопросы после сеанса. А также организаторы обещают, что вернут деньги за билет, если фильмы не понравятся, передает the-village.me.

ЭСТАФЕТА (продолжительность: 12:42)

Режиссер: Михаил Пархоменко

Дачник, найдя у себя в огороде бомбу, хочет сдать её в милицию, ведь оружие в нашей стране нужно сдавать. Но он не представляет, куда эта бомба его приведет.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС (14:59)

Режиссер: Игорь Васильев

Реальная история тренера олимпийского чемпиона по конному спорту Сергея Рогозина. Чтобы освободиться от душевных мук, ему нужно исполнить своё предназначение в спортивной карьере.

ХОМУТ (12:10)

Режиссер: Игорь Осмоловский

Если кто-то выбросил кейс, стоит ли брать то, что тебе не принадлежит?

ЛЮДОЕД (23:32)

Режиссер: Александр Высоковский

Один день жизни жителей жилого дома, которые признали в своем соседе убийцу и людоеда из криминального телешоу «Смотрите» с Эдуардом Тумановым».

ПОД КРОНАМИ ДЕРЕВЬЕВ (14:59)

Режиссер: Игнат Качан

Небольшое белорусское село. Главный герой Мироныч узнаёт, что местный бизнесмен Львович собирается вырубить лес, расположенный неподалеку от деревни. Мироныч знает, насколько этот лес важен для местных жителей, поэтому берётся решить проблему весьма необычным способом. Он организовывает праздник для всей деревни, чтобы Львович почувствовал любовь к местным жителям и вынужден был изменить своё решение.

50 000 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ (12:48)

Мелодрама

Режиссер: Игорь Осмоловский.

Два друга-выпивохи собирают деньги на опохмел. Им на глаза попадает необычное объявление. Они решают выяснить, кто мог написать такое…

Показ состоится 29 апреля в 17:00 в кинотеатре «Пионер» (Минск, улица Энгельса, 20).