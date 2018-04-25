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Никол Пашинян: Еще шаг и завершим эту историю

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  • 25.04.2018, 22:55
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Никол Пашинян
Фото: photolure.am

По словам лидера протестов в Армении, 80 грузовиков ждут на дороге Ереван-Севан, чтобы блокировать улицы столицы.

Протестное движение «Мой шаг» 26 апреля начнет акции в полдень. Об этом заявил лидер движения, депутат Никол Пашинян на митинге на площади Республики в Ереване, передает news.am.

Он призвал с новой силой продолжить забастовки. «Еще шаг и завершим эту историю», - заявил Пашинян. В числе намеченных на 26 апреля акций блокирование дорог, мостов. На дороге Ереван-Севан с этой целью дожидаются 80 грузовиков. Они прибудут в Ереван и заблокируют улицы.

Сам Пашинян намерен начать очередное шествие по городу с моста Ламбада. 26 апреля всем водителям предписано в 12:05 остановить движение и не двигаться в течение 20 минут. В 19 часов на площади Республики состоится митинг.


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