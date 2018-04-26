«Мы все равно будем продолжать борьбу!» 1 26.04.2018, 8:19

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Жители центра Минска возмущены политикой властей по «уплотнению».

25 апреля в администрации Ленинского района прошло обсуждение застройки режимного объекта Госпогранкомитета на Володарского, 24. О планируемом строительстве жители двора узнали случайно и теперь выступают против уплотнения. Журналисты tut.by узнали, что не нравится людям в проекте, если ГПК делает надстройку на своем же объекте.

Что хочет построить ГПК на режимном объекте

Напомним, осенью прошлого года местные жители дома на Володарского заметили, как во дворе вырубают деревья. Пока люди пытались узнать причины вырубки деревьев, выяснилось, что ГПК на своей территории построит четырехэтажное административное здание.

В планах у ГПК — пристроить к своим дворовым гаражам этажи с корпусами, от них — переходные галереи в главное здание на Володарского, 24.

Справа у черных ворот — гаражи, вместо них и хотят сделать надстройку с этажами, вместо забора — переходные галереи. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Так выглядит проект. Вид с крыши здания на Володарского, 24 во двор. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как мы писали ранее, по словам представителя Госпрогранкомитета, архитектурный проект еще в 2013 году прошел согласование и тогда же состоялось общественное обсуждение. Все процедуры согласования были полностью соблюдены, уверяли нас в ведомстве.

На встрече 25 апреля начальник УКСа ГПК Андрей Карпович рассказал жителям улиц Карла Маркса и Кирова, что проект уже скорректировали: на месте гаражей будет все же трехэтажное здание без крыши, переходные галереи займут два этажа.

Андрей Карпович из ГПК.

Карпович пообещал, что поврежденные бордюры и благоустройство после стройки восстановят.

Сроки строительства объекта пока неизвестны, потому что денег на реконструкцию нет. Стройкой займутся только после включения проекта в Государственную инвестпрограмму.

Почему жильцы не хотят во дворе уплотнения?

Жильцы соседних домов возмущаются строительством, потому что двор совсем небольшой. Надстройки здания ГПК, по их мнению, будут создавать проблемы: в окна перестанет попадать дневной свет, галереи будут находиться слишком близко к домам, офицеры станут парковаться во дворе. Также есть проблемы даже сейчас с въездом на территорию двора крупногабаритной техники из-за узкой въездной арки.

Карпович ответил, что строительная техника будет заезжать через свою арку. С пограничниками, которые будут ставить в жилом дворе свои машины, будет «отдельный разговор».

Лариса Захаровна из инициативной группы обращает внимание, что несмотря на существующие документы, на самом деле местные жители в общественном обсуждении в 2013 году не участвовали. Из ответов чиновников она также узнала, что во дворе пожарный проезд из-за стройки станет уже. И с МЧС это согласовано.

— Этим мы были, конечно, ошарашены, — говорит женщина.

Кроме того, у исторических домов в центре Минска на Карла Маркса, 4, 6 и Кирова, 11 нет охранных зон. Чуть позже главный архитектор Минска это заявление Ларисы Захаровны опроверг: «У Минкульта охранные зоны этих объектов есть. Можем предоставить»

Близкое соседство с административным зданием людей тоже не радует.

— Сейчас от стены дома до въездных ворот здания ГПК — 25 моих шагов. Эти ворота передвинутся под наши окна, каким это нормам соответствует? — продолжает Лариса Захаровна.

Представитель инициативной группы говорит, что также необходимо разработать генплан застройки с указанием контейнерных, детских площадок и проездов.

«Мы все равно будем продолжать борьбу!»

Среди прочего люди высказывали свое недовольство по поводу соседства с режимным объектом. «Еле тянет интернет», «Нет связи», «Не могут провести оптоволокно», «Не работает телевизор», «В шесть утра начинают мыть машины в гаражах», — такие претензии от местных жильцов звучали часто.

В основном диалог у местных жителей шел с Андреем Карповичем — полковником, начальником УКСа ГПК. Также на встрече выступил главный архитектор Минска — Павел Лучинович. На встречу пришло около 30 жильцов из соседних домов. На обсуждении присутствовали чиновники, «депутат» округа и «депутат палаты представителей» Татьяна Сайганова.

Местные жители часто предлагали ГПК переехать в другое место, где не придется уплотнять центр города.

Главный архитектор Минска Павел Лучинович обратил внимание жильцов двора, что в центре столицы расположено много административных зданий.

— Центр города не конкретного для кого-то, он и для всей столицы. В погранкомитете тоже работают граждане Беларуси. Говорить о том, что они должны в каких-то ненормальных антисанитарных условиях работать — это неправильно.

В итоге Лучинович пообещал, что проект будет проходить трехэтапную экспертизу и строгое согласование на соответствие всем нормам.

Это здание хотят построить на месте существующих гаражей.

В конце встречи представители инициативной группы проконтролировали, как составили протокол собрания, внесли правки, высказались, что они все равно категорически против застройки.

— Услышьте нас, потому что мы все равно будем продолжать свою борьбу! — говорит Лариса Захаровна.