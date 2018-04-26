Как самостоятельно купить дешевую иномарку в Польше 5 26.04.2018, 8:36

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Все мы знаем, что в соседней Польше подержанные автомобили намного дешевле, чем в Беларуси или Украине.

Кроме того, многие белорусы и украинцы живут и работают в Польше и могут вполне законно приобрести там недорогой автомобиль за 500 евро.

Сайт autonews.ua рассказал, как и где искать машины в Польше:

«"Начнем с того, что обозначим три основных ресурса, на которых стоит искать авто в Польше. Это otomoto.pl, olx.pl и allegro.pl. Казалось бы, лучше других должен быть otomoto.pl, так как ресурс мощный и специализированный. Но на самом деле, его можно и пропустить. Дело в том, что между otomoto и olx существует договор, благодаря которому все машины с первого отображаются и на страницах второго. А вот множество частных (а значит и самых честных) объявлений с olx на otomoto вы не увидите.

А вот Allegro стоит посетить. Там тоже будут все машины с otomoto и много частных объявлений. Так что сначала olx, потом Allegro.

Понять польский, скорее всего, будет легко. Заходим в раздел Motoryzacja, потом выбираем samochody osobowe (легковые автомобили). Дальше все инструменты как в украинском olx. Важно установить нижнюю границу цены, так как иначе вас ждет много объявлений с ценником 1 злотый – что-то типа договорной цены. Второй важный момент – установите объем двигателя не меньше литра чтобы исключить совсем маленькие авто и не больше двух литров – на многолитровые авто в Польше намного дороже страховка.

Рекомендуем смотреть машины в радиусе максимум сотни километров от населенного пункта, в котором вы находитесь. Ездить за дешевой машиной дальше может быть утомительно и невыгодно. Назначайте на один день три-четыре встречи в небольшом радиусе и отправляйтесь выбирать будущую машину.

Кроме частных объявлений, машины выставляют еще так называемые «автокомисы». Но мы не советуем обращаться к ним за машиной в такой ценовой категории. Как правило если авто стоит до 3000 злотых, то в «автокомисе» это хлам, а вот с рук можно найти достойный экземпляр. Дело в том, что продавая и без того дешевую машину, поляки не спешат делиться 20% с комиссионкой. Последние в свою очередь пригоняют авто из Германии, набирая там самые дешевые варианты, на которых можно больше наварить, скручивают пробег, чистят салон, короче «накрашивают губы».

В этом ультранизком ценовом диапазоне лучше смотреть, как ни странно на объявления, которые оформлены хуже: с посредственными фотографиями и кратким описанием. Как правило, именно за такими скрывается «честная» машина, которую не готовили к продаже. А мы, в свою очередь, желаем вам в этом удачи!»