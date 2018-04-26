СМИ: КНДР приостановила ядерные испытания из-за треснувшей горы 26.04.2018, 8:41

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Трещины в горной поверхности могут привести к значительной утечке радиации.

Ученые из Пекинского, Южнокитайского и Хефейского университетов обнаружили повреждения на поверхности северокорейской горы Мантапсан, расположенной примерно в 100 км от границы с Китаем. Предположительно, трещины возникли из-за проведения в недрах горы ядерных испытаний. Об этом сообщает South China Morning Post.

Последние взрывы проводились внутри Мантапсана на глубине 700 метров от вершины осенью 2017 года. Тогда 100-килотонный термоядерный заряд, предположительно, испарил породу в диаметре 200 метров, а обвалившиеся на расстояние полукилометра камни создали характерные "шрамы" на спутниковых снимках.

Трещины в горной поверхности, по словам ученых, могут привести к значительной утечке радиации, оставшейся после ядерных испытаний. Взрывы также могут спровоцировать извержение расположенного возле китайского границы вулкана Байтоушань.

Использовавшуюся в качестве полигона гору невозможно восстановить. Именно это, по словам авторов издания, могло привести к временной приостановке ядерных испытаний в КНДР. При этом ученые отметили, что у КНДР есть и другие полигоны, на которых все еще можно организовать взрывы.

19 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Северная Корея готова к полному ядерному разоружению на Корейском полуострове без предварительных условий.