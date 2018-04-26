Власти в Бобруйске пятые сутки решают, кто должен спасать застрявшего на дереве кота 24 26.04.2018, 8:59

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Местные жители безрезультатно звонят в различные городские службы.

Бездомный кот залез на дерево рядом с общежитием «Белшины» на улице Гагарина, 14 в Бобруйске и уже пять дней не может оттуда слезть. Местные жители в течение этих пяти дней звонят в различные городские службы, чтобы те спасли животное, но пока без результата, сообщает «Вечерний Бобруйск».

— Он так и умереть может. Пятый день кот сидит на дереве и не слезает! — не скрывает эмоций Екатерина Печень.

Жители ближайших домов знают этого кота: его регулярно подкармливали, он гулял по двору, а потом появились собаки, загнали его на дерево, и он никак не может спуститься.

— Когда подходишь к дереву и начинаешь его звать: «Кис-кис», он мяукает, а слезть у него не получается, — говорит Екатерина.

Девушка в первый же день как увидела кота на дереве, позвонила в горрайотдел по ЧС по телефону 101, там ей сказали, что они животных с деревьев не снимают, и перенаправили в ЖЭУ. В котором Кате также сказали, что это не их обязанность. Екатерина продолжала обзванивать различные организации, но везде был один ответ: «Это не наша территория».

— Да я, в принципе, сама готова спасти этого кота, если бы просто машину для обрезки деревьев привезли и подняли люльку, — говорит девушка.

Правда, в диспетчерской ЖЭУ отметили, что по инструкции они не имеют права отправлять машину на такие происшествия.

Кот к тому времени уже пять суток сидел на дереве без еды и практически без движения.

В среду, 25 апреля, Екатерина снова позвонила спасателям, там по коммутатору ее связали с ЖЭУ и ответили, что «взяли ситуацию на контроль».

Позже ей перезвонили и уточнили, что передали заявку на «Белшину»: жилищно-эксплуатационное управление этого предприятия, как оказалось, отвечает за территорию возле дома.

В приемной ЖЭУ «Белшины» корреспонденту «Вечернего Бобруйска» сказали, что отправили рабочих со стремянкой, чтобы снять животное. Но по данным на 17:00, кот все еще сидел на дереве.