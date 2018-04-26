Ликвидатор аварии на ЧАЭС 30 лет провел в подвалах, чтобы получить квартиру 4 26.04.2018, 9:05

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Теперь за служебное жилье приходится платить втридорога – как за арендное.

Иван Карачун провел 30 лет в подвалах, чтобы семья получила квартиру. Работал сантехником в ЖКХ. В 1980-е годы было достаточно работать в системе ЖКХ 10 лет - и служебное жилье можно было приватизировать. Но правила изменились, и теперь чиновники заставляют платить за квартиру, как за арендную, сообщает «Белсат».

Перерыв в работе был только тогда, когда мужчину отправили ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. На память от тех времен осталась грамота. Через много лет после ликвидации мужчина заболел раком. Связь болезни с радиацией официально не подтвердили, но однокомнатную квартиру за опасную работу Иван получил. И оставил ее дочери от третьего брака.

В начале 1990-ых мужчина развелся с первой женой, уехал из той же служебной квартиры и женился еще раз, потом снова развелся и снова женился. А когда заболел и на год попал в больницу, поддержала мужчину только его первая жена. Так через десять лет они снова начали отношении и снова зарегистрировали брак.

Когда лечили онкологию, не выдержала сердце, и у Ивана случился инфаркт. Сейчас он живет, благодаря кардиостимулятору. И переживает за свою квартиру.

Несмотря на то, что все эти годы Иван Карачун продолжал работать в ЖЭС и считался нанимателем, прописан он был в другом месте. И эта выписка из служебной квартиры дорого обошлась мужчине. Жену не признавали съемщицей, так как она не работает в ЖЭС. А потом и приватизировать жилье не дали, хотя закон в то время предусматривал такую возможность.

Сейчас супруги платят государству за аренду своей квартиры. Пока они ходили по инстанциям, ее перевели в ряд коммерческого жилья, а жена автоматически потеряла право стоять в очереди на улучшение жилищных условий.