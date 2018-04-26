Александр Соснов: Словами Лукашенко воспользуются против тех, кто косо посмотрел 3 26.04.2018, 9:59

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АЛЕКСАНДР СОСНОВ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Полетят ли головы министров после поручения Лукашенко провести их переаттестацию?

В так называемом «послании народу и парламенту» Лукашенко заявил, что Совету министров нужно провести переаттестацию всех руководителей.

– И если кто-то не способен эффективно работать, пусть сразу уходит в отставку. То же касается и министров, – отметил диктатор.

Экс-министр труда Александр Соснов затрудняется сказать, в какой форме может быть проведена переаттестация. В период его работы в правительстве подобной практики не было, пишет «Завтра твоей страны».

– Думаю, это, прежде всего, запугивание подчиненных и одновременно попытка набрать очки в глазах электората, недовольного своим экономическим положением, – отмечает Александр Соснов.

Вместе с тем, он допускает, что переаттестация состоится и приведет к отставкам некоторых руководителей, так как решение об этом полностью зависит от воли одного человека в стране. Но жесткая процедура аттестации может проводиться выборочно.

– Человек, делающий карьеру во власти, проходит массу ступенек. Чиновника могут лет двадцать проверять на деле и на соответствие критериям, пока он из специалиста не дорастет до начальника управления. Как он может не соответствовать? Ну а если кто-то перелетел сразу через десять ступенек, значит, это чей-то протеже, его тем более не тронут, – говорит экс-министра труда.

Александр Соснов приводит пример министра транспорта Анатолия Сивака, который попал под огонь критики правителя во время послания. В частности, Александр Лукашенко удивился, почему белорусы летают из Вильнюса, а не из Минска.

– Но ведь министр транспорта действует в рамках выставленных ему требований и показателей. В частности, недопущения прихода лоукостов, которые навяжут конкуренцию «Белавиа», – обращает внимание Александр Соснов.

Экс-министр труда делает вывод, что переаттестацией могут воспользоваться, чтобы избавиться от тех, кто «стал неугодным, перешел дорогу более высокому чиновнику или просто косо посмотрел».