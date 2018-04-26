«Позывной Алена»: Независимого журналиста вызвали в суд через Viber 5 26.04.2018, 12:14

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Алесь Левчук

Сообщение было подписано странным образом.

О том, что рассмотрение административного дела по статье 22.9 КоАП (нарушение закона о СМИ) состоится 4 мая в суде Московского района Бреста, журналист-фрилансер Александр Левчук узнал из сообщения, которое прислала через «Viber» неизвестная ему Алена, сообщает «Белсат».

«Последние несколько месяцев против меня не составляли никаких протоколов, но мы живем в Беларуси… Но в суд в любом случае не пойду, в этом сезоне в эту игру я не играю», – говорит Александр Левчук.

Напомним, в прошлом году «Белсат» сообщил, что улицу Шевченко в Бресте отремонтировали только наполовину, а в отчете написали, что всю. Наша съемочная группа отправилась туда и сняла репортаж. За это милиционер Роман Трофимук составил на Алеся Левчука протокол (ст. 22.9 КоАП).

С первого раза милиционер не смог правильно оформить протокол, а на то, чтобы переделать, не было времени. Тогда Трофимук составил новый протокол, но без участия и подписи Левчука. Несмотря на это, судья Московского района Бреста Роман Карабаев присудил журналисту штраф – 25 базовых величин (Br 612,5). Это решение было отменено Брестским областным судом 12 апреля. И вот, возможно новый поворот в этой истории.