Как минчанин собирает в гараже «белорусский спорткар» 4 26.04.2018, 10:12

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На данный момент проект реплики легендарного Lotus Seven готов примерно на 70−80%.

«Не можешь купить — сделай!» — таким нехитрым принципом руководствуется минчанин Дмитрий. Вместе с такими же фанатами он собирает в гараже свой собственный спорткар. От мечты до первого шага прошло много лет, однако сейчас самодельная реплика легендарного Lotus Seven уже имеет подвески, тормоза, рулевое и двигатель, установленные на самостоятельно сваренной раме, пишет tut.by.

Скоро он обзаведется эффектным пластиковым «обвесом», и… выедет на дороги общего пользования?

Сборка — гаражная

Харизматичный дизайн, высокая энерговооруженность и низкая цена — эта простая рецептура сделала британский спорткар Lotus Seven поистине культовым автомобилем. Первые экземпляры были выпущены еще в 1957, но даже сегодня вы можете заказать абсолютно новый автомобиль — только это будет не Lotus, а одна из его многочисленных реплик. Lotus Seven, он же Caterham 7, он же Donkervoort, он же…

Более 160 компаний по всему миру занимаются производством копий легендарного Seven, и даже в России запущен проект под названием Shortcut, который предлагает реплики Lotus с вазовскими агрегатами.

Это, кстати, еще одна из особенностей Lotus Seven — с самого начала он предлагался как «кит-кар» — набор, состоящий из рамы и подвесок, а уже двигатель и трансмиссию покупатель выбирал сам.

В прежние годы самым популярным вариантом были агрегаты от подержанных Ford, но сегодня выбор гораздо шире — начиная от тех же вазовских агрегатов и заканчивая двигателями от спортбайков. В общем, выбирай — не хочу, однако стоимость реплик Lotus Seven сопоставима со стоимостью нового кроссовера. Именно поэтому Дмитрий и решил строить машину сам.

«Даже записался на курсы дизайна»

— Машинами «болел» с самого детства, собирал картинки. Мечтал, что когда-то смогу позволить себе что-то спортивное, из ряда вон выходящее, — делится воспоминаниями Дмитрий. — Пару лет назад, будто предчувствуя, я скачал в интернете чертежи легендарного Lotus Seven, но приступить к самостоятельной постройке никак не решался: опыта нет, подсказать некому… А потом все пошло как будто само собой: познакомился с ребятами, которые уже начали строить свой «Seven», это очень сильно вдохновило. А когда узнал, что в Минске уже есть самодельный ретро-кар, который к тому же прошел сертификацию и получил номера, понял: время пришло!

Весь проект делается в обычном гараже, «на коленке», в буквальном смысле этого слова. Даже пространственную раму, основу автомобиля, собирали и варили на полу, тщательно сверяя все размеры с чертежами Lotus Seven.

— Изначально планировалось сделать все самостоятельно — и раму, и подвески, но уже в процессе сварки рамы стало понятно, что без стапеля такие работы произвести чрезвычайно сложно, ведь из-за одной ошибки весь проект может оказаться никому не нужным ломом, не способным нормально передвигаться. Чтобы избежать этого, решено было варить только раму, а вот подвески брать от серийного легкового автомобиля, чтобы не ошибиться с кинематикой, — вспоминает Дмитрий.

Ну, а поскольку для будущего белорусского Lotus нужны были не только подвески, но и силовой агрегат с трансмиссией, в качестве «донора» изначально выбирался заднеприводный спортивный автомобиль. Изучив все варианты, Дмитрий понял, что в Беларуси подходящих нет, и решил привезти машино-комплект из Англии: там и выбор моделей больше, и состояние у автомобилей гораздо лучше, поскольку пробеги меньше. По итогу была куплена Mazda MX-5, легендарная Miata, в виде «распила» привезенная сюда и разобранная на агрегаты.

В качестве донора Miata подошла идеально: у нее легкий, но мощный (140 л.с.) силовой агрегат, составляющий единый моноблок с коробкой передач и рычагом КПП. «Послушайте, как „сочно“ щелкают передачи!» — радуется Дмитрий. Задняя подвеска выполнена на одном подрамнике вместе с редуктором, что значительно облегчило установку всего узла на самодельную раму.

А вот с передней пришлось повозиться: у нее нет подрамника, рычаги крепятся к лонжеронам, поэтому ребятам пришлось скопировать все параметры на Mazda и идеально выставить их на своей раме. Отказались и от стандартных амортизаторов, потому что передние были слишком высокими, что не вписывается в концепцию приземистого спорткара. Поэтому схема передней подвески была слегка изменена: в ней появились «коромысла» с толкающими штангами, а сам амортизатор переместился непосредственно от колеса внутрь рамы — чисто гоночная схема.

Кстати, от стандартных амортизаторов пришлось отказаться и по другим причинам: Miata значительно тяжелее реплики Lotus, поэтому по характеристикам они не подходили. В итоге и спереди, и сзади установлены самодельные амортизаторы из Гродно, имеющие выносной компенсационный бачок и несколько регулировок. Для рулевого управления пришлось позаимствовать агрегаты от двух автомобилей: рулевая колонка — от Miata, а рейка — от Ford Sierra.

На данный момент проект готов примерно на 70−80% — подвески, амортизаторы и рулевое на своих местах, на очереди подушки под двигатель и КП, педальный узел и дуги каркаса безопасности. Ну, а затем — примерка «платья»! В какой-то момент Дмитрий решил, что его спорткар будет не совсем копией Lotus, а автомобилем с оригинальным пластиковым кузовом. Чтобы все получилось в соответствии с его желаниями, Дмитрий даже пошел на курсы дизайна — и теперь самостоятельно рисует скетчи будущего «обвеса», перебирает различные варианты.

В планах Дмитрия не просто закончить постройку автомобиля, но и узаконить ее — сертифицировать самоделку, получить на нее номера и техпаспорт, чтобы свободно передвигаться по дорогам общего пользования. Реально ли это?

«Вполне — рассуждает Дмитрий — в Беларуси есть два сертификационных органа, которые осуществляют такие процедуры. Стоит это недешево, порядка трех тысяч рублей, но зато я смогу ездить по городу, а не только на гоночных трассах. Требования, в принципе, довольно просты: нельзя использовать силовые кузовные элементы от серийных авто, а вот агрегаты — можно, но только от моделей, уже снятых с производства. Грубо говоря, если вы решили обратно собрать „распил“ и зарегистрировать его как самоделку, фокус не пройдет, а вот самодельщикам, как мне, эта процедура позволяет легализовать автомобиль».