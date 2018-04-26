Потери бизнеса от «борьбы» с Telegram оценили в $2 миллиарда 2 26.04.2018, 10:24

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Карикатура: Сергей Елкин

Пострадали около 400 российских компаний.

Возможные потери бизнеса из-за попыток российских властей заблокировать Telegram могут составить около 2 миллиардов долларов. Так, российские компании могут потерять миллиард долларов до конца 2018 года. Еще столько же — Amazon и Google. Об этом говорится в письме генерального директора компании-разработчика софта Flexbby Андрея Прокофьева интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву, сообщает "Коммерсантъ".

"Это самый пессимистичный сценарий",— отметил Прокофьев. В этом случае, по его мнению, выиграть от передела рынка могут "Ростелеком", Mail.ru Group, "Яндекс" и Microsoft.

Глава Flexbby считает, что необходимо принять поправки, которые исключат ситуации, при которых "жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке". По его данным, уже пострадали около 400 российских организаций, которые используют Google и Amazon.

Накануне Общество научных работников обратилось к премьеру России Дмитрию Медведеву с требованием "пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора". Ученые считают, что сотрудники ведомства должны понести ответственность за нанесенный ими ущерб. Вчера же о сбоях в работе сайтов, без доступа к которым невозможна полноценная научная деятельность сообщил Совет по науке при Министерстве образования и науки. Ученые считают, что именно Роскомнадзор, а не конкретные интернет-провайдеры, несет всю полноту ответственности за сложившуюся ситуацию.

В Роскомнадзоре заявили, что "принимают меры с целью избежать блокирования добропорядочных ресурсов". На горячую линию ведомства поступили 46 тысяч обращений, касающихся сбоев из-за блокировки Telegram.

С 16 апреля в России по решению суда блокируют доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ним. Заблокированы почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.