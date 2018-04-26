Продолжение революции онлайн: в Армении бастуют и перекрывают улицы 1 26.04.2018, 11:05

Фото: Reuters

Тысячи армян откликнулись на призыв Пашиняна продолжить акции гражданского неповиновения.

Несмотря на объявленную лидером оппозиции Николом Пашиняном «победу ненасильственной бархатной народной революции», тысячи сторонником движения сегодня вновь вышли на улицы Еревана и других городов Армении, чтобы не допустить продолжение власти Республиканской партии Армении, лидер которой Серж Саргсян в понедельник ушел с поста премьер-министра, сообщает azatutyun.am.

По призыву Пашиняна участники акций гражданского неповиновения сегодня вновь перекрывают улицы, мосты, дороги, объявляют забастовку на предприятиях, не посещают занятий в учебных заведениях.

В конце дня, в 19:00, оппозиционное движение вновь планирует провести митинг на площади Республики в центре Еревана.