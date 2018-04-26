Что писали об аварии на Чернобыльской АЭС советские газеты? 5 26.04.2018, 12:05

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Первые упоминания о катастрофе начинаются только от 30 апреля.

26 апреля 1986 года советские журналы поздравляли страну с «успешными результатами» первого квартала рабочего года, передает «Белсат». Как раз во время аварии на Чернобыльской станции стало известно, что Советский союз, и Беларусь в том числе, «превысили» все возможные планы в промышленности. Первые упоминания о катастрофе на Чернобыльской АЭС начинаются только от 30 апреля и занимают скромные колонки в уголках страниц советских газет.

Самыми оперативными с советских периодических изданий общей тематики оказались «Комсомольская правда» и «Советская Белоруссия». 30 апреля они опубликовали одну и ту же информацию под пустым заголовком «От Совета Министров СССР», где сообщается, что на месте аварии «принимаются меры первой необходимости по ликвидации последствий. На это время радиационные обстоятельства на станции и в прилегающей местности стабилизированы, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Прошла эвакуация жителей поселка АЭС и трех близлежащих населенных пунктов».

Только в «Комсомольской правде» это объявление появилось на первой странице, однако, в самом низу, в два столбца. А в следующих выпусках — подготовка к «Первомаю», результаты первого квартала пятилетки, репортажи с праздничных шествий.

Главная страница. В нижнем правом углу — «От Совета Министров СССР», первое упоминание об аварии на ЧАЭС.

А в «Объективе — Киргизия»

Следующие сведения из ЧАЭС в «Комсомолке» появились только 4 мая о том, что члены Политбюро и ЦК КПСС посетили место аварии.

«Было отмечено, что работы по ликвидации аварии и уничтожении ее последствий проходят организованно, с привлечением необходимых средств. Приняты решения о дополнительных мерах, чтобы ускорить развернуты работы».

Главная молодежная газета Советского союза «Знамя юности» вообще молчала об аварии на ЧАЭС более месяца. 27 апреля на первой странице публиковали фотографии выдающихся людей пятилетки, всю неделю перед праздником 1 мая восхваляли промышленные успехи начала рабочего сезона в сельском хозяйстве.

Пока на Чернобыле дымился реактор, а люди губили свои жизни, неподалеку, в Буда-Кошелевском районе комсомольцы начали сенокос для «общественного стада».

«Жатву многолетних растений начали механизаторы молодежного комсомольского отряда колхоза «Заря» Буда-Кошелевского района. В этом году они заготовят почти одиннадцать тысяч тонн сена, сенажа и силоса и, таким образом, обеспечат этими кормами общественное стадо».

В печатных изданиях 80-х могло не быть возможности оперативно опубликовать новость или внезапно изменить первую страницу, как это возможно сейчас. Скорость распространения информации была намного более медленной до появления Интернета и мобильных телефонов. Но сведения о стыковке спутников на орбите земли все же успели попасть в номер от 29 апреля.

«27 апреля 1986 года в 1 час 26 минут по московскому времени состоялась стыковка корабля «Прогресс-26» с орбитальным пилотируемым комплексом «Мир» — «Союз Т-15». Поиск, сближение и стыковка выполнялись с помощью бортовой автоматики космических аппаратов».

Только 1 июня «Знамя юности» в информативном объявлении «Политбюро ЦК КПСС» на первой странице в нескольких строках вспомнили о том, что ЦК КПСС прослушала рапорт о результатах ликвидации аварии на ЧАЭС и «постепенной нормализации обстоятельств на самой станции и прилегающей территории…»

«Советская Белоруссия» после короткого сообщения от 30 апреля следующий раз написала об аварии на Чернобыльской станции 6 мая. Не на первой странице, также сбоку и в один столбик. Упомянули о том, что от многих стран, организаций и лиц идут соболезнования и предложения помочь. Но Советский Союз справляется сам и стережет своих врагов.

«Приходится сожалеть, однако, что на широком фоне сочувствия и взаимопонимания, некоторые круги пытаются использовать то, что случилось, в неблаговидных политических целях. В оборот пропаганды запустили слухи, выдумки, которые не соответствуют элементарным нормам нравственности… Что касается чернобыльской аварии, то на станции и прилегающей местности продолжаются работы по ликвидации ее последствий и помощи пострадавшим».

Следующее упоминание — 8 мая. На этот раз — на всю страницу, сообщение от пресс-центра МИД СССР.

«Бурный прогресс науки и техники приносит человечеству не только пользу, так как путь первооткрывателей всегда тернист. Наш подход имеет целью давать только ответственную информацию, объективную, точную, а именно — правдивую. Опыт этих дней показывает одну неприятную вещь, а именно: очередная истерика организуется и направляется только из одного центра — США, и по имеющимуся однотипному сценарию».

Кстати, США в связи с ядерной темой упоминаются в журналах не единожды. Почти во всех газетах, несколько дней после аварии на Чернобыльской станции был опубликован ответ Михаила Горбачева на письма послов зарубежных стран, которые просили приостановить испытания ядерного оружия. В опубликованном обращении Горбачева приводится, что США в это время продолжает свои испытания, что является «вопиющим актом». В этих условиях СССР вынужден продолжать свою атомную программу, потому что не может поступиться собственной безопасностью.

Зато «Первомай» прошел весело, и на страницах советских газет настроение было прекрасно отражено.

Брест: «Живая радуга цветов на фоне весенней зелени выглядит особенно. Праздничные колонны направляются на главную магистраль — улицу Ленина»

Гомель: «Промышленность города заранее выполнила задание четырех месяцев первого года пятилетки. Каждый коллектив, проходя праздничным маршем по площади В.И.Ленина, рапортует о своем вкладе в общий успех»

Минская область: «Под теплым весенним солнышком ожили подснежники, распустили бутоны первые тюльпаны и нарциссы. Они стали ярким дополнением к праздничному убранству»

Белорусскоязычная газета «Звязда» весь конец апреля писала об успехах начала сельскохозяйственного сезона. Оповещение об аварии под тем же заголовком «От Совета Министров СССР» появилось только 2 мая на последней странице. Зато, здесь назвали количество пострадавших, а также, что радиоактивность в зоне АЭС сильно уменьшилась.

«В течение 30 апреля на Чернобыльской атомной станции продолжалась работа по осуществлению комплекса технических мер. Радиоактивность на территории АЭС и в поселке электростанции уменьшилась в полтора-два раза. Ведется работа по дезактивации загрязненных участков, прилегающих к территории АЭС. Продолжается оказание помощи пострадавшим, среди них 18 человек находится в тяжелом состоянии».

«Правда» не сказала больше правды, чем остальные. Только 1 мая появилась здесь та же статья «От Совета Министров СССР».

Ни одной информационной новости на первых страницах, ни объявления в рубриках «срочно», или «в фокусе» или «актуально», не появилось в печати. Ни предупреждений, ни репортажей, ни свидетелей, ни фотографий.

«Отличное настроение у представителей коллектива носочного комбината, которым выпала честь возглавить праздничное шествие. На комбинате треть продукции выпускается с пометкой «Н» — новинка. А накануне праздника комбинат целый день проработал на сэкономленном сырье и электроэнергии. Трибуны приветствуют передовиков промышленности»…