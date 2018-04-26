Парламент Армении обсудит выборы нового премьер-министра 1 мая 1 26.04.2018, 12:11

Для этого в нерабочий день будет созвано специальное заседание парламента.

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян заявил, что 1 мая будет созвано специальное заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра, сообщает azatutyun.am.

Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА «Регламент Национального собрания», заявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая, в 12:00, на созываемом силой закона специальном заседании НС», - говорится в сообщении Баблояна, опубликованном пресс-службой парламента Армении.

Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку под давлением продолжавшихся в течение 10 дней массовых уличных протестов.

На 25 апреля была запланирована встреча лидера протестного движения Никола Пашиняна с и. о. премьер-министра Кареном Карапетяном, как заявил Пашинян, вокруг «повестки мирной передачи власти». Однако накануне поздно вечером стало известно, что переговоры не состоятся, и Пашинян объявил о возобновлении акций гражданского неповиновения.

Вчера вечером состоялась встреча членов фракции Республиканской партии Армении (РПА), являющейся парламентским большинством, с экс-президентом Сержем Саргсяном и исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном. «Была достигнута договоренность о том, что республиканская фракция готова обсуждать любой вопрос со всеми сторонами без предварительных условий», - говорится в сообщении, распространенном фракцией после встречи.