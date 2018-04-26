Бобр поселился около недостроенного торгового центра в Могилеве 1 26.04.2018, 12:18

Фото: МЧС

В Могилеве на пустыре в промзоне бобр построил нору.

Нору бобра и животное в ней обнаружили 25 апреля около 14.00 и вызвали спасателей. Оказалось, бобр поселился между автозаправкой и торговым центром-долгостроем, примерно в двух километрах от реки Днепр, пишет tut.by.

Животное отловили, вывезли в деревню Половинный Лог и выпустили на волю.

10 апреля бобра нашли на территории детского сада в Бобруйске. Зверек прятался в системе вентиляции на территории учреждения. Спасатели оцепили здание и отловили животное. После осмотра в ветлечебнице бобра отпустили в естественную среду обитания. Специалисты предположили, что животное могло убежать от браконьеров и спрятаться.

В апреле как раз наступает сезон отлучения двухлетних бобрят от семей — и уже взрослые животные самостоятельно ищут себе территорию для проживания.

Фото: МЧС