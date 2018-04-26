Путин задумался 4 Роман Попков

26.04.2018, 12:28

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На федеральных каналах РФ продолжат говорить, что в Ереване не Майдан, но...

В Армении все продолжается. Протестующие добились отставки Саргсяна, и теперь требуют, чтобы от власти ушла его т.н. "Республиканская партия".

Тут для русских вот еще что интересно. Понятно, что армянский протест не имеет какой-либо ярко выраженной "геополитической ориентации", и в этом смысле у Кремля есть пространство для маневров (слава богу, этим пространством пока хватает ума пользоваться и не начинать идиотских авантюр).

И все же лично Путина происходящее бесит, я уверен, ему это очень неприятно видеть. Не знаю в какой там степени ему удается не впадать в паранойю "американского заговора" против него лично (как в случае с Евромайданом), но любой народной протест его, разумеется, бесит просто по факту. Он же не видит в народе субъектности, он всегда видит чью-то спецоперацию (может, не американскую в случае с Ереваном, но чью-то еще обязательно - олигархов, кланов, генералов, масонов, тамплиеров).

Вот он такой сидит сейчас в Сочи своем (или где у него там гнездо), и думает: "какой Саргсян м***к, совсем как Янукович, сдался, струсил, а им и его отставки оказалось мало, они вот дальше давят, и какой все же я молодец был в сентябре 2011 года".

И надо еще понимать, что любая протестная активность любого чужого народа из-за путинских страхов неизбежно отражается на нас - явно или не очень явно. После Оранжевого Майдана и революции в Киргизии мы получили нашистов, "осажденную крепость" и прочий рост по экспоненте всякой вонючей сурковщины. После "арабской весны" мы получили рокировочку. После Евромайдана вообще разверзся ад. Сирийская война как продолжение (в определенной степени) украинской войны - это то, что мы до сих пор черпаем из-за путинской ненависти к украинской революции.

Армения Путина тоже сейчас на какие-то думы в отношении нас, русских, натолкнет. И ничего хорошего для нас в этих раздумьях не будет. Захарова и Песков будут продолжать свое ля-ля про дружественную Армению, в которой Москве все равно кто правит, на федеральных каналах будут продолжать говорить, что в Ереване не Майдан. Но Путин главным образом будет думать не про армянскую внешнюю политику, а про нас и про дальнейшее сохранение своей власти. Про борьбу с заговорами.

Роман Попков, «Фейсбук»