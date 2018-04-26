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Гомель сразу после аварии на ЧАЭС: начальство бежит, дети маршируют

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  • 26.04.2018, 12:43
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Власти действовали беспомощно, бессмысленно и даже преступно.

В Беларуси вспоминают события, связанные с Чернобыльской катастрофой.

Люди, которые жили в городах и поселках, пострадавших от техногенной катастрофы, уверены: власти действовали беспомощно, бессмысленно и даже преступно, сообщает «Радыё Рацыя».

Сразу после аварии в зоне выброса радиации проводились первомайские демонстрации с участием школьников. Вспоминает Ирина Иванова, которая во время аварии на Чернобыльской АЭС и сразу после нее жила в Гомеле: «Гомельское партийное руководство частично бежало, частично исправило своих детей как можно дальше из города. В то же время готовились к первомайским праздникам, и на площади проходили предварительные репетиции. Школьников гоняли, чтобы репетировать парад».

Напомним, что первое официальное сообщение об аварии на Чернобыльской атомной электростанции прозвучало только через два дня после катастрофы, 28 апреля.


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