Армения вам в ребро 1 Алексей Мельников

26.04.2018, 12:57

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Алексей Мельников

Продолжайте писать письма на деревню дедушке Путину, остепененные «ваньки жуковы».

Одно из позорных явлений – ученые из уничтоженной Путиным Академии наук, вместо того, чтоб объявить забастовку и выходить на улицу требовать ухода Путина из власти, пишут жалостливое письмо Путину о своем тяжелом положении.

Бедные вы, несчастные, российские ученые.

«А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы…»

Кто же вас пожалеет, как не Путин? Со своей ФАНОй и прочей чиновной оравой? Кто вас спасет, как не он? Что бы он с вами ни делал, вы все, как холопы, гнете спины и пишете ему же письма, вместо того, чтоб стать хозяевами своей судьбы.

Путин воевал Крым и загнал в него триллион рублей. Денег на науку. Вы молчали. Коллективных писем протеста от вас не было.

Путин полез к черту на рога — в Сирию. Сжег там сотни миллиардов рублей. Денег на науку. Вы молчали. Коллективных писем протеста от вас не было.

Путин закачал в войну, сыск и полицию триллионы. Денег на науку. Вы молчали. Коллективных писем протеста от вас не было.

Путин создал государство чиновников. Обогатил их. Создал для них роскошную жизнь. За счет денег на науку. Вы молчали. Коллективных писем протеста от вас не было.

Вы где живете, ученые? На какой планете? Это все вас не касается? К вам не относится?

И теперь, спустя годы правления Путина, единственное до чего вы — академические ученые, додумались, — написать жалостливое письмо тому, кто есть главная причина ваших бед и от кого следует требовать только одного — ухода из власти. Дальше без него.

Вы, ученые бывшей Академии наук, — сами виноваты в своих бедах. С вами поступают так, как вы, ставшие просителями начальства, того заслуживаете.

И даже если вы что-то героически изобретете, то и это вам не будет принадлежать – и это украдет у вас российское начальство, превратит в коммерцию для своих детей, друзей с бизнес-талантами или в войну.

Не знаю, какие вы там, в Академии наук, ученые, но то, что вы не граждане – точно. И это = главная причина ваших бед.

Продолжайте писать письма на деревню дедушке Путину, остепененные ваньки жуковы. У него корзина для мусора большая – места хватит. Армения вам в ребро.

Алексей Мельников, ЖЖ