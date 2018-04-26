Кто может спровоцировать инфляцию в Беларуси? 26.04.2018, 13:05

Годовая инфляция может оказаться выше нормы.

Национальный банк принимает необходимые меры для достижения цели по инфляции не выше 6% в 2018 году, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на конференции «Цифровой банкинг», пишет сайт «Завтра твоей страны».

По его словам, принятие резких мер для ограничения инфляции не предусматривается. Что же поможет регулятору не выйти за рамки планов по инфляции?

Иосуб: Годовая инфляция может оказаться выше

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб обращает внимание, что 6% инфляции зафиксированы в Основных направлениях денежно-кредитной политики, утвержденных президентом.

— И на это направлена вся денежно-кредитная политика Нацбанка: цели банка по ограничению темпов роста денежной массы, процентная политика по ставке рефинансирования, за которой следуют ставки по кредитам и депозитам. Нацбанк стремится, чтобы ставки по кредитам и депозитам оставались положительными в реальном выражении и превышали инфляцию, — отмечает эксперт.

Еще не так давно в Беларуси ставки в реальном выражении были отрицательными и во многом провоцировали ту же инфляцию.

— В такой ситуации кредиты брали налево и направо, для этого не нужна была никакая эффективность проектов, при таком кредитовании самой простой идеей было просто взять кредит, купить товар, подождать, пока он подорожает, продать его и с этого вернуть кредит. Происходило раздувание денежной массы и все это провоцировало инфляцию. Вот от подобных практик усилиями Нацбанка в последние несколько лет в Беларуси отошли, — констатирует финансовый аналитик.

Но цены в магазинах и на рынках растут, с 1 мая дорожают сигареты, едва ли не по нескольку раз на месяц увеличиваются цены на бензин. Это как сказывается на усилиях Нацбанка?

— На самом деле, большое искушение взять два-три товара, посмотреть, как на них растут цены, но при этом не стоит забывать, какую долю этот товар занимает в потребительской корзине, которую считает Белстат и куда входит около 400 товаров и услуг. Инфляция – это изменение цен на такую широкую корзину, — говорит Вадим Иосуб. — Но дело не в конкретных сигаретах и бензине, а в том, что они относятся к тем товарам, цены на которые устанавливаются государством. Уже несколько лет наибольший вклад в общую инфляцию вносят именно такие товары и услуги. Там, где цены рыночные, они растут медленнее средней инфляции, — обращает внимание собеседник.

Кто же сегодня больше всего заинтересован в росте инфляции? По большому счету, полагает эксперт, никто.

— Но есть объективные процессы. В частности, если мы говорим, например, о ценах на бензин, которые постоянно растут, то можно вспомнить, что несколько лет назад были попытки привязать цену на него к 1 доллару, но потом доллар рос, а цена на бензин была зафиксирована в рублях и снизилась в долларовом эквиваленте фактически в два раза. Наши НПЗ несут огромные убытки от поставки бензина на внутренний рынок по заниженным ценам. В этом случае рост цен на бензин – абсолютно объективный процесс, здесь речь идет о желании нефтепереработчиков хотя бы выйти в ноль. На внутреннем рынке бензина они зарабатывают меньше, чем от поставок сырой нефти на внешние рынки. Похожая история с тарифами на ЖКХ, — поясняет старший аналитик Альпари.

Он прогнозирует, что годовая инфляция может оказаться выше 6%.

— Может быть, в диапазоне 6-7%. И причины могут быть не подконтрольны Нацбанку, это могут быть действия органов власти по вынужденному повышению административно регулируемых цен, — считает Вадим Иосуб.

Марголин: А если глава государств прикажет дать кредит сельскому хозяйству?

Экономист Лев Марголин отмечает, что в управлении инфляцией ничего нереального нет.

— Инфляция – это когда денег в обороте больше, чем товаров и услуг, которые за эти деньги можно предложить. Если не выбрасывать в оборот лишние деньги, и наоборот, изымать их по мере необходимости, то инфляцию вообще можно довести до нуля. Считается, что годовая инфляция в 2-3% полезна, поскольку позволяет выравнивать ценовые перекосы в разных товарных группах, — говорит эксперт.

Другое дело, продолжает он, что в Беларуси Нацбанк не самостоятелен.

— В нашей стране председатель Нацбанк подчиняется премьер-министру. Кроме того, если глава государства прикажет дать кредит, например, как весной сельскому хозяйству, то этот прогноз в 6% можно не удержать, — полагает собеседник.

Есть еще момент, от которого, по мнению Льва Марголина, сильно зависят белорусы, — это ситуация в Российской Федерации.

— Белорусский рубль оценивается, исходя из корзины валют, куда входят российский рубль, евро и доллар. Это означает, что мы не стопроцентно зависим от курса российского рубля, то есть, российский рубль будет падать, а белорусский – значительно медленнее. Но мы очень зависим от российского рынка. Если российский рубль падает, а мы свой курс продолжаем держать, то для россиян импорт из Беларуси становится дороже. Вот мы и вынуждены снижать курс белорусского рубля, чтобы не загубить экспорт в Россию, поскольку для нас это критически важно, — поясняет экономист.

По его прогнозам: если российский рубль рухнет по отношению к мировым валютам, то придется менять и соотношение белорусского рубля. А это тоже фактор инфляции.