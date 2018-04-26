Рефат Чубаров: Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар 2 26.04.2018, 13:11

РЕФАТ ЧУБАРОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Операцией руководят сотрудники ФСБ России.

Сегодня российские оккупанты в аннексированном Крыму проводят массовые незаконные обыски в домах крымских татар Белогорска.

Об этом на странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Черный четверг» в Белогорске. С раннего утра 26 апреля 2018 года проводятся тотальные обыски в Белогорске. Русские оккупанты вторглись с обысками в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Ремзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также к их взрослым детям, проживающим отдельно», - сказал Чубаров.

По его словам, одновременно обыски проводятся в других регионах оккупированного Крыма: в помещениях производственных баз и десятков фирменных магазинов ведущей крымской фирмы по дистрибуции продуктов питания "КрымОпт", принадлежащей братьям Велиляевым.

"По всем местам проведения обысков сосредоточены значительные силы спецподразделений, оснащенных стрелковым оружием, установлены оцепления по периметру мест проведения обысков. Операцией руководят сотрудники ФСБ России", - подчеркнул Чубаров.

Он уточнил, что в Белогорске у офиса "КрымОпта" собрались около 400 человек. В настоящее время и к другим местам проведения обысков прибывают крымские татары.