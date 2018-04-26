Работница из Гомеля: «Пусть мои интересы представляет Леонид Судаленко!» 26.04.2018, 13:36

Леонид Судаленко

Фото: charter97.org

Сразу после судебного заседания три человека вступили в профсоюз РЭП.

В суде Новобелицкого района Гомеля продолжается предварительное слушание по иску Жирокомбината, который подал в пользу предприятия прокурор города, сообщает praca-by.info.

Интересы членов профсоюза РЭП представляет правовой инспектор Леонид Судаленко.

Профсоюзный юрист объяснил, почему дело о недостаче опять рассматривается с нуля:

– Предыдущая судья отнеслась к рассмотрению недобросовестно. В адрес судьи Гладышевой даже было вынесено частное определение за то, что она очень поверхностно рассмотрела дело. Не вникала в него. Областной суд поставил вопрос о соответствии судьи занимаемой должности, поскольку она освободила большинство ответчиков, заключив на основании коллективного договора мировое соглашение, - а сумму недостачи распределила на оставшихся! Так нельзя делать! Если судья освободила других работников по мировому соглашению, значит, эти суммы предприятие списывает себе в убытки. Не должна увеличиться сумма недостачи у людей, если не увеличилась их вина.

Леонид Судаленко говорит, что иск по-прежнему построен в виде догадок и предположений:

– Иск не содержит конкретной вины каждого работника. Не известны суммы, который каждый работник должен выплатить. Поэтому мы в интересах уже восьми членов профсоюза РЭП подготовили письменные ходатайства в суд, чтобы прокурор обосновал вину каждого, поскольку вина должна быть не предполагаемая, а конкретная.

Суд приял доводы профсоюзного юриста и обязал прокурора конкретизировать вину ответчиков к основному заседанию.

Правовой инспектор утверждает, что ответы на вопросы, которые задавал судья, прокурор и сам профсоюзный юрист, показывают, что никто из ответчиков, которых защищает профсоюз РЭП, не совершал виновных действий:

– Они ничего не нарушали, были добросовестными работниками. Мы защищаем и товароведов из отдела снабжения, и начальников этого отдела – их сменилось три человека, а также лаборанта и начальника производства – всех, кто вступил в наш профсоюз.

Стратегия защиты, по словам юриста, такова:

– Позиция профсоюза РЭП по-прежнему заключается в том, что в самом худшем случае должны быть применены нормы коллективного договора, предусматривающие ограниченную материальную ответственность – не более 20% от средней заработной платы.

Леонид Судаленко шел на первое предварительное заседание, готовясь защищать четырех членов профсоюза РЭП. Но во время процесса произошли непредвиденные события:

– Вчера на судебном заседании, без предварительного согласования со мной, поднялась одна ответчица и сказала: «Я хочу, чтобы мои интересы представлял юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко». А после суда пришли в офис и вступили в профсоюз РЭП еще три человека.

По прогнозам юриста, рассмотрение дела продлится не один месяц.