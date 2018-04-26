ПАСЕ: Депутатов подкупал не только Азербайджан 26.04.2018, 14:08

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Коррупционный скандал в ПАСЕ набирает обороты.

Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась с тем, что не только Азербайджан, но и другие страны-члены использовали незаконные методы "убеждения" депутатов по изменению их политической позиции.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

ПАСЕ большинством голосов утвердила поправку к докладу о подкупе депутатов Азербайджаном, добавив фразу о том, что "подобные практики были использованы другими странами-членами СЕ".

Этот вопрос вызвал активную дискуссию. Часть депутатов - как от Украины, так и от других государств - утверждала, что есть достаточное количество свидетельств российских взяток. "Если Аграмунт получал денежное вознаграждение от Азербайджана, что мешало ему получить вознаграждение и от России?" - заявила, в частности, член ПАСЕ от Украины Елена Сотник.

"Вы верите, что Аграмунт любит Россию просто так, даром? Я напомню, что он был на выборах в России и заявил, что выборы прошли замечательно. Что выборы в оккупированном Крыму прошли вообще без проблем", - добавил Алексей Гончаренко.

В то же время противник этой позиции, нидерландский депутат Тини Кокс считает, что доказательств коррупции со стороны других стран пока недостаточно.

В конце концов, фраза о коррупции со стороны других стран была утверждена: за нее проголосовали 89 из 136 присутствующих.