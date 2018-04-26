Министры и губернаторы из бывшей правящей коалиции Армении подали в отставку 26.04.2018, 14:41

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Политики из партии «Дашнакцутюн» поддержали народные протесты.

Исполняющие обязанности министров и губернаторы от АРФ Дашнакцутюн представили заявления об отставке, сообщает пресс-служба партии, передает azatutyun.am.

"И.о. министра территориального управления и развития Давид Локян, и.о. министра образования и науки Левон Мкртчян, и.о. министра экологии Арцвеик Минасян, а также губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян подали заявления об отставке", - отмечается в сообщении.

Накануне АРФ Дашнакцутюн заявил о выходе из коалиции с Республиканской партией Армеии.

На волне проходивших в Республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры Армении.