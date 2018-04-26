Федынич: Все звучащие на кухнях лозунги пора сказать публично 1 26.04.2018, 14:58

Геннадий Федынич

Фото: gazetaby.com

Есть очень много вопросов, которые волнуют людей.

1 мая в Киевском сквере с 14 до 16 часов профсоюз РЭП участвует в митинге. Акция разрешена Мингорисполкомом. Геннадий Федынич, председатель независимого профсоюза РЭП, прокомментировал сайту praca-by.info решение Мингорисполкома о проведении акции:

– Заявка, как и в прошлом году, подавалась от Белорусского конгресса независимых профсоюзов. В отличие от прошлого года, проведение разрешили: из трех заявленных площадок – возле театра оперы и балета, на площади Бангалор и в Киевском сквере – сбор будет в Киевском сквере, в формате митинга, с 14 до 16 часов.

Профсоюзный лидер пояснил, в чем заключается важность этого митинга:

– Сегодня очень важно те лозунги, которые люди говорят на кухнях, произнести публично. И заявить правительству о том, что недопустимо дальнейшее обнищание народа. Это касается Декретов № 29, №5, пресловутого Декрета №1 о «тунеядцах». Это касается и вопросов оплаты ЖКХ, и заработной платы, и пособий по безработице. Есть очень много вопросов, которые волнуют людей; и митинг – это возможность их высказать. Мы хотим быть услышанными!

Добираться до места проведения акции организаторы предлагают самостоятельно; люди из других городов могут приходить в офис профсоюза РЭП на Кульман, 4. Волонтеры отведут их к Киевскому скверу. Можно приносить с собой зарегистрированную символику.