Армен Саркисян: Доброе утро, гордые граждане Армении 2 26.04.2018, 15:30

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Армен Саркисян

Президент Армении назвали революционные событие началом новой эпохи в истории страны.

«Бурные развития последних дней в нашей стране являются беспрецедентным явлением. То, как гражданское движение организованно и по пути цивилизованного развития переросло в общенародное движение, для всего армянства является предметом гордости», - заявил президент Армении Армен Саркисян, передает azatutyun.am.

После проведения вчера в течение всего дня консультаций с политическими силами и общественно-политическими деятелями Армен Саркисян сегодня выступил с посланием:

«У нас отныне открыта новая страница в истории Армении. Мы живем в Новой Армении. В Армении, где каждый житель республики и рассеянное по всему миру армянство должны вкладывать свои силы и энергию в развитие страны. В Армении, которую будут приводить в пример в мире – с точки зрения развития демократии, управления, гражданского общества, культуры, науки и экономики. В Армении, где армянин увидит свое будущее и будущее своих потомков. В Армении, которую любит каждый армянин – от государственного деятеля до рядового гражданина.

В Армении, которая будет Арменией моей и вашей мечты.

Отрицание этой реальности было бы политической близорукостью.

Точно так же, как Серж Саргсян трезвой оценкой открыл ворота в Новую Армению, все политические силы, особенно представленные в Национальном собрании, должны солидарно проложить этот путь, руководствуясь Конституцией.

Мы все обязаны должным образом осуществить эту историческую миссию, которая выпала нам, и сделать этот шаг в этот решающий для нашего народа момент. Политические силы, пользующиеся доверием большинства народа, должны вместе повести страну по этому пути.

Я убежден, что накопленная тысячелетиями национальная мудрость не позволит упустить этот исторический момент.

Горд, что вижу сегодняшнюю Армению, и рад, что завтра буду жить в сильной, единой, справедливой и процветающей Армении.

Доброе утро, Армения. Доброе утро, гордые граждане Армении».