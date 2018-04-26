закрыть
26 апреля 2018, четверг, 16:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Стало известно, как «перевооружат» крейсер «Адмирал Кузнецов»

3
  • 26.04.2018, 16:10

Россияне установят на корабле оборудование для «обеспечения посадки самолетов».

В мае этого года начнутся ремонтные работы на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», сообщает «Российская газета». На корабле обновят силовую установку: котлы, ряд насосов, поставят современную аппаратуру обеспечения полетов, будет усилена и противовоздушная оборона корабля.

В частности, на крейсере установят морскую версию ЗРК «Панцирь». Морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» идентична сухопутной, но может использовать и перспективную ракету «Гермес-К», наводящуюся по сигналам беспилотников.

Сообщается, что «оборудование, которое установят на «Кузнецове», обеспечит посадку самолетов в полностью автоматическом режиме». Получить обновленный крейсер флот рассчитывает в 2021 году.

Напомним, что во время боевых действий у берегов Сирии с палубы «Адмирала Кузнецова» упали в море два самолета.


популярное за неделю

Мнение

Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский
Поглотит ли Россия Беларусь?
Поглотит ли Россия Беларусь? Адам Эберхардт
Что-то мне подсказывает, что скоро похожие события могут произойти в Беларуси
Что-то мне подсказывает, что скоро похожие события могут произойти в Беларуси Наталья Радина
Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян