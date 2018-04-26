Стало известно, как «перевооружат» крейсер «Адмирал Кузнецов» 3 26.04.2018, 16:10

Россияне установят на корабле оборудование для «обеспечения посадки самолетов».

В мае этого года начнутся ремонтные работы на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», сообщает «Российская газета». На корабле обновят силовую установку: котлы, ряд насосов, поставят современную аппаратуру обеспечения полетов, будет усилена и противовоздушная оборона корабля.

В частности, на крейсере установят морскую версию ЗРК «Панцирь». Морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» идентична сухопутной, но может использовать и перспективную ракету «Гермес-К», наводящуюся по сигналам беспилотников.

Сообщается, что «оборудование, которое установят на «Кузнецове», обеспечит посадку самолетов в полностью автоматическом режиме». Получить обновленный крейсер флот рассчитывает в 2021 году.

Напомним, что во время боевых действий у берегов Сирии с палубы «Адмирала Кузнецова» упали в море два самолета.