Польша стала более привлекательной для белорусских трудовых мигрантов 1 26.04.2018, 16:24

Трудовая миграция из Беларуси в Польшу будет набирать обороты.

В течение последних трех лет наблюдается явная тенденция увеличения белорусских трудовых мигрантов, направляющихся на заработки в Польшу. И, вероятно, этот поток будет нарастать, пишет thinktanks.by.

Только в 2016 году количество зарегистрированных заявлений от белорусских временных мигрантов польскими работодателями по упрощенной схеме работы составило 23 400 человек по сравнению с 5599 в 2015 году. Кроме того, в первой половине 2017 года количество таких приглашенных достигло 24 216 человек. Об этом говорится в новом исследовании варшавского аналитического центра EAST, подготовленном Андреем Елисеевым.

Кто и где работает?

Как говорится в работе, наиболее популярными сферами занятости среди белорусов в Польше являются транспорт и хранение (26%), административные услуги (23%) и строительство (21%). В то же время сельскохозяйственная сфера гораздо менее популярна среди белорусов (4% всех зарегистрированных заявлений), чем среди украинских рабочих мигрантов (26%). Что касается среднемесячной заработной платы в Польше в секторах, которые наиболее популярны среди белорусских мигрантов, они часто в несолько раз раза выше, чем в Беларуси.

Подавляющее большинство белорусских трудящихся-мигрантов в Польше составляют мужчины до 40 лет. Статистика показывает, что в 2016 году 20% от всех зарегистрированных заявлений были предоставлены гражданам Беларуси моложе 26 лет лет, а 54% - людям в возрасте 26-40 лет.

Белорусские и российские стимулы для миграции

Автор исследования полагает, что в перспективе польское направление для белорусских трудовых мигрантов будет все более популярным. Этому будут способствовать как внутренние экономические факторы, так и внешние. В частности, стимулами для посика работы за границей будет слабый рост экономики, сокращение реальных доходов населения, скрытая безработица и другие негативные процессы.

Из внешних факторов на переориентацию трудовых потоков может оказывать стагнация в российской экономике.

Как говорится в исследовании, Россия пока остается наиболее предпочтительной страной для белорусских трудовых мигрантов по ряду причин, включая институциональные (равные права на рынке труда России) и экономические (разница в заработной плате). Там также отсутствует языковой барьер, нет дефицита миграционных сетей, да и сама Россия популярна среди белорусских мигрантов. В то же время большинство белорусов по крайней мере частично понимают польский язык.

Кроме того, в результате экономической стагнации в России и обесценивания российского рубля, тысячи белорусских трудовых мигрантов вернулись домой или сократили количество своих рабочих поездок в Россию. Следовательно, в последние годы баланс экономической выгоды для части белорусов переместился в Польшу из-за экономической стагнации в России. Другими словами, в последние годы часть белорусских трудовых мигрантов начала переориентироваться с России на Запад.

Влияние "карты поляка"

В исследовании отмечается, что важным инструментом мягкой силы Польши стали "карты поляков". К августу 2017 года количество выданных Польшей "карт поляков" превысило 100 000.

"В течение последних двух лет Польша в значительной степени способствовала приобретению польского гражданства держателями карт и направляла финансовую помощь тем из них, кто подавал заявку на постоянное проживание в стране, а также их супругам и детям. Однако в результате последних поправок в законодательство о "карте поляка", требующих, чтобы предки заявителя имели польский этнический состав, а не просто гражданство, количество заявок на такие карты в ближайшие годы в Беларуси, вероятно, уменьшится", - говорится в исследовании.

Миграционные перспективы

Но в целом трудовая миграция из Беларуси в Польшу будет набирать обороты.

"Принимая во внимание растущий разрыв в ВВП на душу населения, можно ожидать, что постоянные и временные миграционные потоки из Беларуси в Польшу будет продолжать расти. Учитывая отсутствие реформ на рынке труда, низкую отдачу от образования и увеличения демографического давления в Беларуси, склонность к эмиграции, особенно среди высококвалифицированных белорусских специалистов, скорее всего, увеличится", - говорится в исследовании.