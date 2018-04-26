Почему Москва молчит о революции в Армении Иван Яковина

26.04.2018, 16:26

За армян все-таки надо порадоваться.

Местный президент Серж Саргсян правил страной два пятилетних срока подряд. За это время Армения находилась в состоянии болота: радикальных изменений к худшему или к лучшему не было.

Оппозиция несколько раз пыталась убрать Саргсяна на митингах и на выборах, но ничего не выходило: митинги он разгонял (либо они сами прекращались), а выборы несильно, но фальсифицировал в свою пользу, чтобы и дальше держать власть.

Никаких зверств в Армении он не устраивал, но по всем важным постам рассадил своих людей. Коррупция, непотизм, всесилие монополий, слабый экономический рост... Все обычные болезни постсоветских авторитарных режимов. Но не фашизм.

Саргсян людям надоел, над ним смеялись, придумали ему прозвище "Чебурашка" – он и правда чем-то похож на этого персонажа. Однако свергать его особого желания до поры ни у кого не было. Он и решил этим воспользоваться.

План там был такой: поменять конституцию, сделать главным в стране не президента, а премьера, и перебраться в его кресло – то есть стать главой правительства. Сначала все было хорошо. Конституцию Саргсян поменял, на президентский пост своего человека назначил, выборы в парламент провел, нужный результат нарисовал, премьером стал и уже готовился править Арменией вечно.

Но тут вдруг все пошло наперекосяк. Народ восстал. Это, кстати, интересная тема для рассмотрения. Очень часто в авторитарных странах люди десятилетиями терпят всякие ужасы, гадости, мерзости даже. И ничто не может поколебать их апатию. А потом – бац, какая-то мелочь. И народ в секунду становится на дыбы, свергая своего правителя.

Так и тут случилось. Один из лидеров оппозиции (не самый влиятельный даже) Никол Пашинян в знак протеста против переназначения власти отправился пешком через всю Армению – из города Гюмри в Ереван.

Сначала с ним было несколько десятков единомышленников, потом число людей увеличилось до пары сотен, а в столицу пришли уже тысячи. Там они перекрыли главные улицы, о протесте узнал весь город, и через пару дней улицы взяли под свой контроль десятки или даже сотни тысяч человек.

На их сторону перешла церковь, часть полиции, некоторые подразделения армии. Премьер-министр Саргсян, глядя на все это, решил ситуацию не обострять и добровольно ушел в отставку. Вся революция заняла 10 дней.

Небольшие стычки с полицией были, побитые и задержанные – тоже, но большой крови удалось избежать. Сейчас сами армяне гордо заявляют, что благодаря этому их революция оказалась намного более успешной и даже европейской, чем украинская Революция достоинства.

Тут я не берусь сравнивать – все-таки очень разные ситуации. Кроме того, важно понимать еще один фактор: Россия в армянские дела вообще не вмешивалась. Хотя Никол Пашинян и его партия ЕЛК считаются проевропейскими, оторваться от России им будет очень тяжело. Сейчас поясню.

Самое необычное в Армении – это ее внешняя политика. Страна с запада и востока зажата между крайне враждебными государствами – Турцией и Азербайджаном. В эти дни вспоминают жертв чудовищного геноцида, устроенного турками армянам чуть больше ста лет назад. Тут, понятно, отношения так себе.

Еще хуже они с Азербайджаном, у которого Армения оттяпала значительную часть территории – Нагорный Карабах и его окрестности. Армяне, конечно, говорят, что это их исконные земли, и вообще там никакого Азербайджана никогда не было, но в Баку, понятно, диаметрально противоположная точка зрения на этот вопрос.

В общем, Турция, и Азербайджан с большим удовольствием смели бы Армению с лица Земли. Однако не могут этого сделать, так как это означало бы войну с Россией, которая обязалась защищать Армению.

Сами армяне против Турции и Азербайджана точно не выстоят. Именно поэтому им приходится терпеть российское присутствие на своей территории, а также поддерживать все инициативы Кремля.

Кто бы ни стал руководителем Армении, этот человек будет вынужден следовать в кильватере российской политики. Так вот им сейчас не повезло. Отказаться можно, но это почти наверняка будет означать гибель государства и, вероятно, народа. Риски слишком высоки.

Именно поэтому Москва может совершенно спокойно смотреть на любые революции в Ереване – она понимает, что никуда Армения не денется. По крайней мере, в нынешнем мире. Таким образом складывается парадоксальная ситуация: для того, чтобы Армения стала по-настоящему европейской и прозападной страной, сначала такой должна стать Россия.

А с этим, как мы понимаем, пока все очень непросто. Санкции работают медленно, поэтому ждать придется еще долго. Хотя, как показывает армянский пример, иногда для начала успешной революции даже в самой сонной стране достаточно лишь маленькой искорки. Поэтому маленькая надежда на свержение Путина все же остается.

А за армян все-таки надо порадоваться. Они, как народ, добились смены режима, отправили в отставку своего слишком уж обнаглевшего Чебурашку, а теперь могут начать что-то новое, позитивное и интересное. Я от души им желаю поменьше обращать внимания на заявления из Москвы и строить свое будущее по собственному усмотрению.

Иван Яковина, «Новое время»