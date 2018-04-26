В Беларуси впервые установлен тариф для зарядки электромобилей 2 26.04.2018, 20:10

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Тариф для зарядки авто вводится с 1 мая.

В Беларуси впервые установлен тариф на электрическую энергию, отпускаемую ГПО «Белэнерго» и используемую для зарядки электромобилей, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Данный тариф вводится с 1 мая и составляет 0,15693 рубля (без НДС) за 1 кВт·ч, что ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг, на 48%.

Как пояснили в МАРТ, тариф установлен для дальнейшего развития рынка электромобилей, который является достаточно перспективным и быстрорастущим.