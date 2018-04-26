В Беларуси школьник «хакнул» переписку педагога и шантажировал его 26.04.2018, 20:47

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Школьник таким образом решил вступиться за одноклассниц.

Жертвой интернет-шантажа стал социальный педагог одной из школ Минской области, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Педагог сообщил родителям нескольких старшеклассниц, что их дочери курят. Один из школьников решил отомстить за одноклассниц, хотя они его об этом и не просили. Подросток решил взломать аккаунт учителя в соцсетях и шантажировать его публикацией личной переписки, если педагог публично не попросит прощения перед всеми "обиженными" им школьниками.

Зная, что учитель не был женат, школьник создал фейковую страницу в соцсетях от имени девушки. Потом с этой страницы он "познакомился" с педагогом. Во время переписки выяснилось, что новые знакомые имеют общие интересы в музыке. "Девушка" похвасталась, что пользуется программой-плеером, которая очень качественно играет любую музыку. Программа якобы подключена к большому бесплатному архиву классной музыки, из которого легко скачивать понравившиеся композиции.

Эту программу "девушка" предложила и новому знакомому. Он установил программу на своем компьютере, но заметил, что "плеер" не находит музыку и не играет ее. В ответ фейковая "девушка" предположила, что на компьютере педагога неверные сетевые настройки и сбросила ему "правильные". Когда же поменял на компьютере настройки, то школьник получил доступ к его странице в соцсетях и скопировал всю переписку жертвы.

Через какое-то время "девушка" заявила, что он "нехороший человек", и пригрозила обнародовать для педколлектива и учащихся школы всю его переписку в соцсетях, если он публично не попросит прощения перед школьниками. Также "девушка" потребовала, чтобы педагог перестал сдавать школьников, которые провинились, их родителям.

Учитель обратился в милицию. Оперативники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома установили личность злоумышленника и задокументировали его противоправные действия.

На подростка завели уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.