Лидер протеста в Армении выдвинул условия начала переговоров с властью 26.04.2018, 21:05

Переговорный процесс должен быть максимально открытым, а представлять власть должен лично врио премьер-министра.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян на митинге в Ереване объявил о готовности продолжить переговоры с властями страны, передает РБК. Однако к диалогу Пашинян готов только на условии открытого разговора, с участием журналистов и врио премьера Арменом Карапетян в качестве представителя властей.

Пашинян подчеркнул, что предыдущий этап переговоров не состоялся, так как Карапетян не принял участие в переговорах. «Я должен был встретиться с Карапетяном. Были республиканцы, которые говорили, что тот их не представляет. Вчера партия собралась и назначила Карапетяна представлять их. Мы сейчас готовы продолжить переговоры, но только по нашей повестке, на наших условиях», — сказал лидер протеста.

Пашинян выдвинул ряд требований к переговорному процессу. Он подчеркнул, что он должен быть открытым, с участием журналистов. Представлять власти должен именно Карапетян. Но четкие условия: Карапетян при участии журналистов, чтобы все видели все, что мы обсуждаем. «Не будет переговоров за закрытыми дверями», — обратился Пашинян к участникам митинга.