Как в Беларуси будут оплачивать коммуналку «тунеядцы» и их родственники 16 26.04.2018, 21:57

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Взимать полную оплату ЖКУ будут с «тунеядцев» по месту их регистрации.

Правительство определило, как будут взимать оплату по экономически обоснованным тарифам за ЖКУ с не занятых в экономике. Это предусмотрено постановлением Совмина № 315 от 24 апреля 2018 года, пишет tut.by.

Напомним, трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать по тарифам горячую воду, отопление и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

Взимать полную оплату ЖКУ будут с «тунеядцев» по месту их регистрации. Даже в тех случаях, когда иждивенец проживает по одному адресу, а прописан по другому, оплачивать коммуналку по экономически обоснованному тарифу будут именно в той квартире, в которой он зарегистрирован.

Если в квартире зарегистрирован только один «тунеядец», и больше никто, то ему придется заплатить по полным тарифам за всю потребленную горячую воду, отопление и газоснабжение. Если же прописан еще кто-то в этом жилье, то иждивенец оплатит по полному тарифу только свою часть потребленных услуг.

— Условно говоря, в организации ЖКХ будут приходить документы, в которых будет прописано, что Иванов Иван Иванович, который зарегистрирован в квартире с тремя гражданами, должен производить возмещение. Вот ему и будет начислено исходя из того объема, который он потребил, — поясняют в ЖКХ. — Мы не будем знать, на каком основании его включили в список не занятых в экономике. Список утвержден, порядок есть. К примеру, на подогрев воды ушло 0,6 гигакалории, в квартире прописано 3 человека. Один из них не занят в экономике. То есть 0,2 гигакалории этот гражданин будет обязан возместить по экономически обоснованным тарифам. Вот так ему будет начислено.

Приведем другой пример. Человек живет в съемной квартире в Минске (в ней прописан хозяин жилья, поэтому жировка выставляется по льготным тарифам), а зарегистрирован в Полоцке у родителей. Оплачивать по полной он будет часть жировки в райцентре. Грубо говоря, он будет оплачивать часть потребленных родителями услуг, хотя фактически ничем там не пользовался. Зато в Минске, где он действительно потреблял ЖКУ, будет платить по льготным тарифам, если не выйдет за установленные лимиты.

Чтобы определить, сколько «тунеядец» будет платить за горячую воду, коммунальники общее количество тепловой энергии, затраченной на подогрев, разделят на количество зарегистрированных в квартире человек. «Тунеядец» заплатит по экономически обоснованному тарифу, а остальные зарегистрированные в этом жилье — по субсидируемым.

За газоснабжение в квартирах, в которых установлены приборы индивидуального учета расхода газа, тунеядцы будут платить исходя из объема потребленного газа. Так, потребленный в жилом помещении объем газа разделят на всех зарегистрированных жильцов. «Тунеядец» свою «долю» оплатит по полному тарифу, остальные прописанные жильцы — по льготному.

За газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (при отсутствии приборов индивидуального учета расхода газа) «тунеядцы» будут вносить полную плату исходя из общей площади жилого помещения. Так, общую площадь квартиры разделят на количество прописанных. Тунеядец оплатит свою часть по экономически обоснованному тарифу.

За отопление «тунеядцы» тоже будут платить исходя из потребленного объема. К примеру, в квартире прописано 3 человека, им выставили счет за отопление за 2 гигакалории, то есть на каждого придется по 0,66 гигакалории. За такой объем «тунеядцу» придется заплатить по полному тарифу.

Кстати, если в квартире прописаны двое человек и они оба попали в тунеядцы, то каждый из них будет оплачивать свою часть потребленных услуг по полному тарифу.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, а пункты, которые касаются оплаты услуг теплоснабжения и газоснабжения, — с 1 октября 2019 года.