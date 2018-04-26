КХП БНФ провела митинг в Киевском сквере в Минске
- 26.04.2018, 22:16
Митинг прошел одновременно с Чернобыльским шляхом и был санкционирован столичными властями.
Консервативно-христианская партия БНФ провела 26 апреля митинг в Киевском сквере в Минске, передает «Радыё Свабода».
Он прошел одновременно с Чернобыльским шляхом и был санкционирован столичными властями.
«Мы хотим заострить все проблемы, связанные с опасностями строительства в Беларуси новой атомной электростанции», - говорил накануне заместитель председателя КХП БНФ Сергей Попков.
На митинг пришли несколько десятков человек. Было зачитано обращение Зенона Позняка, выступили члены партии.