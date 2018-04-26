КХП БНФ провела митинг в Киевском сквере в Минске 26.04.2018, 22:16

Фото: RFE/RL

Митинг прошел одновременно с Чернобыльским шляхом и был санкционирован столичными властями.

Консервативно-христианская партия БНФ провела 26 апреля митинг в Киевском сквере в Минске, передает «Радыё Свабода».

Он прошел одновременно с Чернобыльским шляхом и был санкционирован столичными властями.

«Мы хотим заострить все проблемы, связанные с опасностями строительства в Беларуси новой атомной электростанции», - говорил накануне заместитель председателя КХП БНФ Сергей Попков.

На митинг пришли несколько десятков человек. Было зачитано обращение Зенона Позняка, выступили члены партии.