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В Подмосковье горит авиазавод «Рубин»

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  • 26.04.2018, 22:22
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Местные жители сообщают о слышащихся взрывах.

На видео виден огонь и огромный столб дыма, передает Unian.net.

В подмосковной Балашихе горит здание авиационной корпорации «Рубин», слышны взрывы.

«В Балашихе сильный пожар. Горит (и даже взрывается) завод «Рубин», – говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Местные жители размещают в соцсетях видео пылающего завода, на которых видно огонь и огромный столб дыма.

Отметим, предприятие занимается производством продукции для авиастроения: тормозных и нетормозных колес, приводов-генераторов, плунжерных насосов, насосных станций, гидромоторов, ряда агрегатов управления.


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