Коллекцию найденных во время раскопок ценностей выставили в Старом замке Гродно 26.04.2018, 22:29

Среди экспонатов есть предметы быта и украшения времён Великого княжества Литовского.

Полгода реконструкции и десятки артефактов. В гродненском Старом замке выставили коллекцию ценностей, найденных у его стен во время раскопок, передает newgrodno.by.

Среди экспонатов есть предметы быта и украшения времён Великого княжества Литовского. Все они принадлежали воинам и придворным князьям – владельцам замка. Не исключено, что самому Витовту, ведь большинство предметов датируется XIV веком. Среди находок есть даже золотой перстень и желанная для многих коллекционеров подвеска в виде боевого топора. Самой ценной находкой считают шахматную ладью. Она пролежала в земле почти шесть веков и отлично сохранилась.

Александр Хацько, научный сотрудник Гродненского государственного историко-археологического музея: «В те времена в шахматы играли только довольно богатые люди, которые жили на Замковой горе. Потерять шахматы было очень сложно. Скорее всего, ладья была утеряна во время боевых действий либо пожара».

Раскопки на Замковой горе продолжаются. В отдельных местах археологи уже добрались до уровня XIV столетия. Специалисты уверены, в скором времени коллекция пополнится новыми экспонатами.