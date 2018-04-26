В Пентагоне пообещали не уходить из Сирии и расширить борьбу с ИГ 26.04.2018, 22:32

США сохранят военное присутствие в Сирии.

Соединенные Штаты намерены сохранить военное присутствие в Сирии и расширить борьбу с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете Сената по вооруженным делам, передает “Радио Свобода".

Глава Пентагона отметил, что Соединенные Штаты намерены больше привлекать к борьбе с исламистами другие страны Ближнего Востока. По словам Мэттиса, активность экстремистских группировок в регионе в последнее время возросла.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил, что необходимости в присутствии американских войск в Сирии больше нет. Он пообещал в ближайшее время принять решение о полном выводе военных США с территории Сирии, однако не назвал конкретных сроков.