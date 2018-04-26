Белорусы стали получать странные звонки из Сингапура 3 26.04.2018, 22:42

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Звонящие предлагают обогатиться, играя на биржах.

В памяти белорусов еще свежи воспоминания о прошлогоднем всплеске телефонного мошеннинчества, когда при звонке в Беларусь из роуминга незнакомый голос говорил: «Подождите минутку, сейчас позову». Ждать можно было десятками минут. Звонок дорогой, деньги капали, но к телефону больше никто не подходил. В результате оказалось, что звонок ложный - его перехватывали мошенники.

И вот очередная волна странных звонков:

- Мне позвонили поздно вечером с сингапурского номера, я снял трубку, - примерно такими историями в последние дни стали делиться белорусы в соцсетях. - Там мне начали рассказывать про какие-то способы заработать денег на биржах, бинарных аукционах и всяком таком. Спросил, откуда у них мой номер - сказали, из открытых источников. Я попрощался и положил трубку.

Судя по сообщениям, звонки с предложениями поиграть на каких-то биржах белорусы стали получать не только из Сингапура, но и из Либерии, Японии и даже из США.

- Знакомый сказал, что это мошенники, - пишет одна из пользователей. - Если снять трубку - деньги списываются с баланса.

- Как могут списаться деньги, если звонок входящий? - сомневаются другие…

- А кто их знает, это мошенники, тут лучше перестраховаться, - отвечают третьи.

Kp.by разобралася, что это за звонки, и надо ли опасаться в таких случаях мошенничества.

- На самом деле эта история не новая, лично я такие звонки получал и полтора года назад, и полгода, и сейчас, - рассказал «Комсомолке» один из специалистов в области телекоммуникаций. - В самом звонке ничего страшного нет - все входящие звонки в Беларуси бесплатные. Звонящие предлагают купить со скидкой некую программу, которая будет за вас делать ставки на биржах. «Начинать можно уже с 10 долларов. Вложите 100 долларов - вернете их уже через три дня. Хотя начинать, конечно, лучше с тысячи - тогда доход будет значительно выше». Первый раз я внимательно выслушал их, а потом они названивали мне чуть ли не каждый день - мол, давайте, соглашайтесь уже, и вы станете богатым. Влезать в эту авантюру, конечно, не стоит - по сути это обычная пирамида, только в интернете. В случае чего - концы в воду, и ни ответа, ни привета… Номера телефонов, как я понял, эти люди действительно собирают из открытых источников - с форумов, сайтов бесплатных объявлений и так далее. А потом начинают прозванивать всех подряд - у маркетологов это называется «холодные звонки» - когда звонят незнакомым людям и предлагают свои услуги. Звонить могут из любой точки мира - используются интернет-шлюзы, которые сильно удешевляют такой звонок. Плюс номера могут подменять в целях анонимности.

СОВЕТ

Снимать трубку при таких звонках или нет – дело ваше. Деньги за входящий звонок не спишутся, но и показывать свою заинтересованность мошенникам не стоит. В любом случае, становиться членом пирамиды, которую предлагают звонящие, специалисты не советуют.