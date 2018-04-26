Илон Маск заявил о строительстве новой ракеты 2 26.04.2018, 22:50

Илон Маск

Изобретатель уже сообщил о названии новой разработки.

Илон Маск сообщил о начале разработки "киборг-драконов", что может означать модификацию космической ракеты Dragon. Об этом пишет издание Fortune ссылаясь на Twitter Илона Маска.

"О, кстати, я строю киборг-дракона", — написал он.

Согласно информации издания, из всего того, чем сейчас занимается Маск, Dragon есть только в космической сфере, это ракета, которая доставляет грузы на Международную космическую станцию, но в будущем планируется ее отправка на Марс, передает rbc.ua.

В свою очередь издание Inverse допускает, что Dragon может перестать быть только грузовой ракетой, и в ней смогут летать космонавты.

Также по версии издания, Dragon будет наделена искусственным интеллектом интерфейсом с человеческим мозгом от стартапа Маска Neuralink.

Напомним, как сообщалось ранее, 3 апреля американская космическая компания SpaceX запустила ракетоноситель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon. Ракета доставила около 2,6 тонн груза, в том числе провизию, материалы для исследований и техническое оборудование. Запуск был совершен с космодрома военно-воздушных сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Отмечается, что Dragon вернется на Землю через месяц.