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Скрытая опасность Чернобыля — «слоновья нога»

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  • 27.04.2018, 16:29
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Остатки ядра четвертого энергоблока ЧАЭС переродились в непредсказуемое вещество.

Кориум, или смесь ядерного топлива с песком и бетоном, до сих пор находится на дне взорванного энергоблока в Чернобыле. Исследователи потратили почти 20 лет на изучение «слоновьей ноги» — сгустка кориума весом 11 тонн, передает etcetera.media.

Температура кориума после взрыва на Чернобыльской АЭС составляла около двух тысяч градусов. Сегодня температура этого объекта на несколько градусов превышает окружающую – в кориуме продолжается процесс распада. Говорят, если 10 минут постоять рядом с чернобыльской «слоновьей ногой», то в течение двух суток наступит смерть от облучения.

Остатки ядра четвертого энергоблока ЧАЭС переродились в непредсказуемое вещество, представляющее большую опасность.

Считается, что «слоновья нога» в будущем может стать причиной новой катастрофы. Она продолжает плавить бетонное основание под собой и в конце концов пройдет сквозь бетон в почву, откуда сможет достичь водяных слоев. Это, в свою очередь, приведет к отравлению подземных источников воды и даже новому взрыву.

Вид на «Слоновью ногу». Артефакты на снимке — действие радиации на фотопленку

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