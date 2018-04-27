Топ-10 самых дешевых в ремонте и техобслуживании автомобилей 1 27.04.2018, 8:10

В каждом сегменте авторынка есть машины, которые обойдутся владельцу выгоднее.

При покупке нового или подержанного автомобиля очень важно знать, сколько придется платить потом за его обслуживание и ремонт. Сайт autonews.ua составил список 10 самых недорогих в ремонте и техобслуживании автомобилей в каждом сегменте автомобильного рынка.

1. Компактные автомобили: Toyota Corolla

Не зря Toyota Corolla такая популярная во всем мире. Она не только красивая и надежная, но к тому же ещё недорогая в техобслуживании и ремонте – в среднем 341 долларов в год.

2. Седаны: Honda Accord

Во многих странах Honda Accord находится в числе лидеров по продажам среди седанов, и вполне заслуженно. На его ремонт и техобслуживание потребуется в среднем 351 долларов в год.

3. Большие автомобили: Toyota Avalon

Большая Toyota Avalon очень надежна. На её ремонт и обслуживание нужно ежегодно в среднем 388 долларов.

4. Спорткары: Ford Mustang

За легендарный Ford Mustang ежегодно нужно платить за ремонт и техническое обслуживание в среднем 454 долларов. Это меньше всего среди всех наиболее продаваемых спорткаров (Ferrari и Lamborghini – не в счет).

5. Компактные/Среднеразмерные SUV: Honda CR-V

Компактный кроссовер Honda CR-V является одним из лидеров по продажам бренда Honda. На его ремонт и обслуживание потребуется в среднем ежегодно по 385 долларов.

6. Полноразмерные SUV: Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder не входит в число лидеров по продажам среди больших внедорожников, но зато на его ремонт и техническое обслуживание нужно в год в среднем только 404 долларов.

7. Минивэны: Honda Odyssey

На ремонт и техническое обслуживание минивэнов нужно не очень много денег. Это относится ко всем моделям этого сегмента. Меньше всего денег нужно на ремонт и обслуживание Honda Odyssey – 403 долларов в год (в среднем).

8. Компактные/Среднеразмерные пикапы: Toyota Tacoma

Компактные и среднеразмерные пикапы требует не очень большие затраты на техническое обслуживание и ремонт. Побеждает по этому показателю Toyota Tacoma – 298 долларов в год.

9. Полноразмерные пикапы: Ford F-150

Ford F-150 всегда продавался очень хорошо. Он является одним из лидеров среди пикапов по продажам в США. На его ремонт и техническое обслуживание нужно ежегодно в среднем 482 долларов.

10. Полноразмерные усиленные пикапы: Nissan Titan XD

Новый Nissan Titan XD, который недавно появился в продаже, является самым недорогим в своем классе по ремонту и обслуживанию. На эти цели его владельцам в среднем нужно 463 долларов в год.