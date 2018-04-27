За что в Беларуси могут лишить прав трезвого водителя 1 27.04.2018, 8:36

Фото Светланы Васильевой

10 ситуаций на дороге, которые к этому ведут.

Лишение водительских прав является крайней мерой в наказаниях автолюбителей, нарушивших правила ПДД. Журналисты «Витебского курьера» проанализировали, за какие провинности белорусские водители могут лишиться прав управления транспортным средством.

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрено 10 составов правонарушений, которые могут повлечь лишение прав для трезвого водителя.

«Обратите внимание, в соответствии с постановлением Министерства внутренних дел от 9 апреля 2018 года внесены изменения в порядок изъятия водительского удостоверения», - напоминает издание.