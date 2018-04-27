Британская корона наносит ответный удар 1 Евгений Платон

27.04.2018, 10:13

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По капиталам олигархов из окружения Путина «зазвонили колокола».

Как сообщает Reuters, Сенат США обратился с письмом к американским и европейским банкам, в котором потребовал предоставить Конгрессу информацию о счетах россиян, включенных в «Кремлевский доклад» американского Минфина в рамках принятого в августе прошлого года закона о санкциях (CAATSA).

Письмо с таким требованием, подписанное демократами Джин Шахин и Шелдоном Уайтхаусом, получили восемь крупнейших финансовых институтов мира: JP Morgan, Bank of America, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, HSBC, UBS и Credit Suisse.

Банкам предписано раскрыть информацию о счетах включенных в «Кремлевский доклад» 210 российских олиграхов, чиновников и глав госкопораций, а также связанных с ними структур.

Напомню, что и в ЕС, и в США, и даже в пресловутой Швейцарии, — как назло отменена банковская тайна.

Сенаторы также запрашивают у банков данные о том, проводили ли они проверку, чтобы выявить наличие счетов россиян из «Кремлевского доклада».

В случае обнаружения таких счетов, банкам предписано предоставить информацию о проверке и полученных данных.

Если же банки откажутся сотрудничать, сенаторы инициируют расследование. С США шутки плохи — они только за последние десять лет во внесудебном порядке взыскали $350 млрд с европейских банков: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank и др.

«Учитывая их состояние и связи с российским государством, многие олигархи в России либо обладают значительным политическим влиянием, либо подвержены ему», — пишут сенаторы, подчеркивая, что олигархи пользовались своим состоянием для того, чтобы помочь российскому правительству избегать санкций.

Forbes оценил состояние 96 олигархов, попавших в «Кремлевский доклад», в $386 млрд. Валютные резервы ЦБ РФ — $377.5 млрд.

Песков о «Кремлевском докладе»: «Де-факто вся эта группа лиц названа врагами США».

По врагам США зазвонили колокола.

Британская корона тоже наносит ответный удар.

«Коррумпированных российских олигархов, прячущих свои грязные деньги в британских заморских территориях, скоро выведут на чистую воду благодаря закону, который на следующей неделе вынуждена будет принять Тереза Мэй», — начинается первая статья в сегодняшнем номере Times.

На следующей неделе во время обсуждения антироссийских санкций в парламенте группа депутатов от фракции консерваторов призовет премьера Терезу Мэй убедить или обязать заморские территории — такие как Каймановы и Виргинские острова — опубликовать список бенефициаров всех активов, которые находятся в их юрисдикции.

Мэй, вероятно, выступит против, пишет Times, однако инициатор «восстания Тори», член парламента Эндрю Митчелл утверждает, что уже заручился поддержкой 19 других консерваторов, чего более чем достаточно для того, чтобы решение было принято, несмотря на протесты правительства.

«Госпожа Мэй до сих пор была для всего мира примером того, как нужно сопротивляться России и ее стремлению нарушать общепринятые мировые нормы. Однако если она хочет действительно выполнить свое обещание, она должна сделать так, чтобы нигде в мире грязные деньги не хранились под британским флагом», — комментирует свою инициативу Митчелл.

Министерство иностранных дел Британии до сих пор выступало против подобных мер, и реформа офшорных зон, которую начал Дэвид Кэмерон в 2013 году, так и осталась незаконченной. Британия ввела публичный реестр бенефициаров, где показаны фактические собственники активов, укрытых в сложных сетях подставных компаний.

Однако Кэмерон так и не убедил заморские территории последовать этому примеру. Но такой законопроект существует, и его активно поддерживает Лейбористская партия.

Обсуждение санкций против России в британском парламенте назначено на следующий вторник.

Евгений Платон, «Фейсбук»