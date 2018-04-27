«Одна картина - где-то 150-200 долларов» 27.04.2018, 15:50

Парень из Мостов шикарно рисует Ferrari и BMW.

"Как сейчас помню очередь в детском саду ко мне с листиками и карандашами. Ребята стояли и просили: "Артем, нарисуй машинку!", - смеясь, начинает рассказ для abw.by Артем Халько. Простой парень из Мостов сейчас работает в Минске и параллельно рисует машины так, что дух захватывает.

Артему на роду было написано стать художником: и отец, и старший брат у него знают, с какой стороны держать кисть.

"У отца - высшее художественное образование, оканчивал художественно-графический факультет ВГУ. Работал он в основном оформителем, но его студенческие работы, которые находились у нас дома, меня просто потрясали", - рассказывает Артем и параллельно выставляет свои работы. За несколько лет активного творчества их набралось не меньше десятка, и это не считая фантазий на тему неизданных машин - их вовсе около 30.

"Купил машину и решил нарисовать ее портрет"

Началось все с самого раннего детства. В те детсадовские дни, когда малышня стояла в очереди к Артему с листиками и карандашами в руках, основной темой его творчества были "Икарусы" и тягачи "Совтрансавто" - в общем, чисто советская тема. Время было такое, начало 1990-х. Артем вдохновлялся отцовской подшивкой "За рулем" 80-х годов, журналами "Техника - молодежи" и "Юный техник". Спустя несколько лет кругозор существенно расширился - в доме появились немецкие автомобильные каталоги, а с ними - что-то вроде чувства несправедливости.

"Тогда у меня зародились первые идеи, что у многих марок ограниченный модельный ряд. Та же Lancia Delta Integrale - это только пятидверный хэтчбек. Трехдверного почему-то нет, хотя, казалось бы, он более спортивный", - считает Артем. Кстати, ему крупно повезло: отец успел поработать еще и преподавателем в авиамодельном кружке, брал сына с собой. Так что параллельно художественным задаткам парень смог получить еще и минимальные технические знания.

Шли годы, Артем получил диплом архитектора, но по специальности работа не сложилась. Зато ему повезло с товарищем по университету - тот показал такой замечательный инструмент, как Photoshop.

Первой машиной стал родительский BMW 325i E36. Правда, судьба этого автомобиля сложилась незавидно, он был полностью разбит в ДТП. К огромному счастью, обошлось без травм и жертв, а вот машину пришлось продавать на запчасти. "Это был и грустный, и позитивный опыт - на долгие годы пропало желание носиться сломя голову", - здраво резюмирует Артем. С тех пор у него было несколько BMW. Прямо сейчас, например, он занимается восстановлением в оригинал кабриолета M3 E36. Машина разобрана до винтика в гараже, удаляется весь "колхоз", кипит скрупулезная работа. В будущем ABW.BY обязательно посвятит этому автомобилю отдельный рассказ.

Отчасти благодаря этой M3 Артем вдруг вспомнил, что он художник: "Купил машину и решил нарисовать ее портрет. Был это год 2015-й. Эта картина, кстати, была продана в Москве".

"Если обложиться картинами и смотреть на них, то зачахнешь быстро"

Рисует Артем необычно - никакого холста, никаких красок и кисти. Перед ним только монитор, мышь и чистый лист в Photoshop.

"Это живопись не в традиционном понимании. Маслом, акрилом, акварелью я пока сильно не занимался, потому что это требует дополнительного времени и средств. В основном я рисую на компьютере. Принцип работы такой: изначально открывается белый лист, берется кисточка в Photoshop, и точно так же, как художник рисует по холсту, я рисую на мониторе. Кисть, ластик - в ход идет все. Здесь не стоит задача создать фотореалистичное изображение. Фотореалистичность в живописи закончилась с изобретением фотоаппарата. Поэтому упор делается на художественность, попытку передать движение, автомобильную эмоцию".

Один из главных проектов Артема сейчас связан с легендарными итальянскими спорткарами.

"В соцсетях столкнулся с интересной группой, где человек публикует фотографии Ferrari не в случайном порядке, а в соответствии с их серийными номерами. У него довольно обширная база. Как-то мы с ним начали общаться и пришли к тому, что неплохо бы написать картину каждой выпущенной 250 GTO. Получится серия из 40 картин форматом метр на 60. Вот есть одна, вторая. Третьей, к сожалению, здесь нет - она уже продана...

Сколько времени уходит на создание картины? Расскажу по порядку. Выбираем машину, думаем над ракурсом, световым решением, композицией кадра. Гоняем все это в голове дня три. Потом делаются наброски - на это уходит еще день. Затем трое суток на прорисовку. Рисовать можно бесконечно - всегда найдешь, что улучшить, даже через месяц. Но если взять конкретно эту серию с Ferrari, то у меня есть на каждую машина неделя. Так мы договорились с этим парнем из группы. Это и самого себя дисциплинирует: можно забивать, можно ждать вдохновение, а так есть конкретные сроки, работается на результат".

Аккуратно интересуемся у Артема: получается, цель не просто нарисовать, но и продать картину?

"Каждый художник не хотел бы рисовать в стол. Каждое творчество должно быть оценено. Для меня это творчество не то что бесценно, но объективно оценивать его я не могу. А когда человек предлагает определенную сумму, тогда понимаешь, что это чего-то стоит. Идет движение и развитие, осознаешь, что стоит делать, а что - нет. Если обложиться картинами и смотреть на них, то зачахнешь быстро. Кроме того, хотелось бы уделять творчеству максимальное количество времени, а как это сделаешь, не получая с этого никакой финансовой отдачи?"

По словам Артема, картины рисуются по-разному: одни - сразу под заказчика, другие - в надежде найти покупателя позже.

"Допустим, взять эту Maserati Ghibli. Я ее делал для своего товарища из Германии. Это его автомобиль. Он пишет книгу о Maserati Ghibli и вообще серии Biturbo. Материал там досконально изучен, человек всесторонне подошел к вопросу. Эту работу мы сделали для обложки книги. Белая сторона - лицевая, черная - оборотная. Работа над книгой и обложкой еще в процессе, но раз машина изображена, готова, то и картина как-то сообразилась.

Я являюсь членом автоклуба "Ветерок". У нас подобралась очень интересная компания. Недавно возил картины на наше официальное собрание. Вернулся без двух - так находятся покупатели".

Глядишь на работы Артема и думаешь: такие картины стоят явно не 5 рублей. Художник подмечает, что в вопросе стоимости работ все строго индивидуально.

"Компьютерная графика предполагает многокопийность: можно сделать 10 картин из одного файла. Соответственно ценится это ниже, чем работа маслом. Графическая работа размером метр на 60 стоит где-то в районе 150-200 долларов. На сегодня это мой уровень.

Со всех картин делаются копии. Первоначально это нарисовано на компьютере, а потом распечатано на холсте. Так что таких копий планируется еще порядка 40".

Немало денег вытягивает распечатка картины. Тут все зависит от качества и сроков сдачи работы.

"Допустим, за холстом с подрамником, если срочно надо, можно пойти в "Карандаш". Там попросят 100 рублей за печать на холсте плюс 65 за натяжку на раму. Считай, почти 100 долларов только себестоимость. Но можно найти распечатку и дешевле. Уже есть варианты получше".

Помимо Ferrari сейчас Артем рисует старенький Lotus Seven. Читателям ABW.BY он позволил взглянуть на незаконченный вариант картины, которую художник пишет для товарища из Мостов. Автомобиль этот реален - друг собирает реплику, стилизованную под истребитель Второй мировой войны. Символика Королевских ВВС Британии как бы намекает.

"Пока нельзя просто взять, бросить все и пойти рисовать картины"

Обычно Артем рисует по вечерам после работы, с 18 до 21 часа. Очень продуктивно работается по выходным, а вот по ночам художник не рисует - все-таки человек семейный.

"Жене мое рисование хлопот не доставляет, но это пока я в доме масляную краску не развел. Тогда, думаю, придется снимать отдельную студию или гараж, где можно будет махать кистями направо и налево".

Зато маслом рисует его брат. Именно его кисти принадлежит "нос" этой BMW. Как признается Артем, брат автомобилями никогда не занимался, не рисовал их, но имеет неплохие познания в автомобильном дизайне и высшее художественное образование.

"Чтобы привлечь брата к написанию картин на автомобильную тематику, я заказал ему портрет BMW 635CSi моего друга. Ему впоследствии и подарили эту картину на день рождения. Заняло рисование этой картины довольно много времени. В принципе мне тоже интересно этим заниматься, по примеру брата я маслом тоже займусь, но позже. Такая картина маслом размером метр на 60 обойдется заказчику в 400 евро. У брата пока немного работ на автомобильную тему, но я стараюсь его вовлечь. Просто он живет в Гродно, ему рисование машин тяжеловато дается. Пока не получается просто взять, бросить все и пойти рисовать картины".

"Я не так давно этим занимаюсь, сложно выделить что-то одно. У меня пока не сформировался личный стиль, поэтому я вижу в каждой новой работе развитие. Соответственно последняя работа у меня самая лучшая. Для меня лично в ней появляется что-то новое.

Вот эта идея хороша. Она давно вынашивалась, даже хотел купить "запорожец", чикнуть ему крышу, поставить мотор от мотоцикла, заварить двери и сделать в стиле итальянских барчетт - маленьких спортивных автомобильчиков. Прикольно было бы сделать такой кастом.

Но я не фанат кастомов. В последние годы мне больше по душе оригинальное состояние автомобилей. С помощью Photoshop можно сэкономить свои деньги. Понимаешь, что это прикольно на картинке, но осуществлять такое с настоящей машиной не хочется".

"Стараюсь делать так, чтобы это выглядело фотореалистично и технически исполнимо"

Куда более массовый фронт работ - фантазии Артема на тему неизданных машин, которые тянутся из детства с немецкими автокаталогами. На эти работы он тратит гораздо меньше времени, но и деньги за это не получает. "Это больше тренировка, просто по приколу", - честно признается художник. Но повозиться тоже приходится.

"Я не просто замазываю заднюю ручку у седана - и вот, мы получили купе. Происходит намного больший объем работ: изменяются пропорции, наклон стоек, высота крыши, длина капота. Стараюсь выполнять эти работы в фотореалистичном виде. Так я пришел к этой серии.

Ракурс сильно влияет на дальнейшую работу. Вид сбоку максимально упрощает задачу. Вот это изначально была обычная "девятка", которой я нарастил крышу, поднял и добавил молдинги. Я стараюсь делать так, чтобы это выглядело фотореалистично и технически исполнимо.

В комментариях в моем блоге, например, меня просили отрезать 140-му Mercedes крышу, сделать четырехдверный кабриолет. Но это же полнейшая глупость: машина просто сложится, это не жизнеспособная конструкция. Нужно делать правдоподобно".

"BMW - это самая доступная из Ferrari"

Просим Артема назвать золотую эру автодизайна, по его мнению. Он отвечает лаконично: янгтаймеры, конец 1980-х - начало 1990-х годов. По его мнению, это эпоха, когда автомобили достигли высокой технологичности, но еще не стали бездушными гаджетами. Машин мечты у художника несколько: Mercedes R129 и Ferrari 328/348. "В нашем автоклубе у одного парня есть 348-я. Надеюсь летом съездить к нему в гости и поменять картину на небольшой тест-драйв", - делится планами Артем.

Не можем не поинтересоваться у художника, что он думает по поводу дизайна современных машин. Ведь выглядят они порой, если сравнить с теми же янгтаймерами, как те китайские машинки-игрушки из пластмассы, которые в начале нулевых кучами продавались в ларьках и на рынках. Артем начинает ответ издалека:

"Знаешь, что мне нравится в дизайне старых автомобилей? Строгость и прямые линии: все квадратное, прямое, лаконичное. Это дает изящность: посмотрите на купе Mercedes R129 и C126, BMW E36 в кабриолете и купе, Ferrari. Теперь пошла мода делать автомобили агрессивными. Их бамперы выглядят как Хищник без маски - помните, как в фильме у него возле пасти все двигалось? Мне такой дизайн как-то не очень.

Но я вижу проблески. Вижу, что народ "наелся", отходит от этого и возвращается к лаконичности и строгости линий. Из современного мне нравится Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Очень симпатичный автомобиль. Кроссоверы и внедорожники мне не нравятся, честно скажу. Но выделил бы Gelandewagen до 2004 года и "первый" Range Rover".

Сейчас все сходят с ума от KIA Stinger. В том числе от того, как он нарисован. До Беларуси эта машина еще не добралась, а что о ней думает Артем?

"Для меня китайский, корейский и японский автопром на полступеньки выше, чем американский, а тот в свою очередь на полступеньки выше, чем бразильский. Для меня главной остается европейская автомобильная культура. Взять тот же Corvette - лицо американцев. Классная тачка до тех пор, пока мы не сравнили ее с Ferrari или Porsche. Сразу все становится на свои места. Европа - это всегда максимальная проработанность. Все сделано так, как должно быть. А американцы по автомобильному менталитету где-то рядом с россиянами и арабами: мода на тюнинг, белые и черные машины, большие джипы и огромные колеса. Это не мой стиль. Не спорю, были красивые "американцы". Например, у нас в клубе есть прекрасный Buick Riviera`71. Но даже его владелец понимает, что сравнивать его с европейскими представителями GT бессмысленно, - это небо и земля, совсем разные уровни".

К концу беседы подмечаем, что у Артема и в творчестве, и в разговорах постоянно мелькают две марки - BMW и Ferrari. Художник отшучивается:

"Так BMW - это самая доступная из Ferrari! Я увлекаюсь картингом, но по городу не летаю, езжу адекватно. Если ты автоэнтузиаст и тебе нравится процесс управления автомобилем, то твой автомобиль должен быть заднеприводным. Открываешь ABW.BY, ставишь фильтр до 10.000 долларов - видишь только BMW и Mercedes. Да, еще будет вазовская "классика", Opel Monza или Manta, Nissan S13 - это экзотика. В наших реалиях, чтобы ездить на заднем приводе, у тебя нет выбора - есть только BMW. Причем набор моделей очень ограничен: E34, E36, E38. Поэтому BMW - она доступная, а Ferrari - воплощение скорости и красоты в металле. Это дримкар".

"В те времена у меня не было другого выбора"

Смотришь на работы Артема и думаешь: его бы в какую-нибудь крупную европейскую дизайн-студию отправить. Как в воду глядели: оказывается, 13 лет назад он выиграл Гран-при читательских дизайн-эскизов журнала "Автопанорама". В качестве приза его должны были отправить как раз в одну из дизайн-студий. "Но конкурс тогда начал загибаться, как и сам журнал, поэтому только ручку подарили. То ли Parker, то ли Waterman", - вспоминает Артем.

"Мне уже 32, а не 16. Я немножко уже осознаю реалии жизни: сами дизайн-студии не бегают и не ищут каких-то самородков. Талантливые люди стоят у их дверей, они сами пробиваются. Знаю нескольких белорусов, которые работают на Skoda и Lamborghini. Но для этого я изначально не в ту сторону пустил свою жизнь. В те времена у меня не было другого выбора. Я поступил в архитектуру, хотя, может, надо было кинуть три банки тушенки в рюкзак и поехать в Москву поступать на автодизайнера. Может, был бы тогда какой-то шанс. А может, завернули бы, пошел бы в армию, остался бы в Мостах и вообще ничего не увидел...

Понимаешь, история не знает сослагательного наклонения. Но на сегодня я стараюсь более активно участвовать в конкурсах, выставках. Появилось больше финансовой свободы и желания творчески развиваться".