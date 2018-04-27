Как уроженцы Беларуси ООН создавали 27.04.2018, 17:15

В январе 1942 года союзники по антигитлеровской коалиции в Вашингтоне приняли Декларацию Объединенных Наций.

73 года назад, 27 апреля 1945-го, Беларусь (тогда – Белорусская ССР) была принята в состав стран-основательниц Организации Объединенных Наций (ООН), созданной полгода спустя, пишет сайт planetabelarus.by. Чем не повод поделиться любопытным открытием?!

Как известно, история создания ООН началась за три года до того, как в октябре 1945-го был подписан ее Устав: еще в январе 1942 года союзники по антигитлеровской коалиции на международной конференции в Вашингтоне приняли Декларацию Объединенных Наций (тогда этим термином обозначался блок стран, боровшихся с фашизмом). Позже Декларация станет основой для будущей ООН в ее современном понимании.

Под документом стоят подписи президента США Рузвельта, премьер-министра Великобритании Черчилля, министра иностранных дел Китая Цзы-вэня и – от имени СССР – заместителя наркома иностранных дел Максима Литвинова. Настоящее имя дипломата – Меер-Генох Моисеевич Валлах, он родился в 1876 году в Белостоке (тогда Гродненской губернии) в семье торговца. Там он закончил хедер, а затем реальное училище.

В 1941–1943 гг. замнарком Литвинов являлся по совместительству послом СССР в США. Советником советского полпредства, как говорят, по личной протекции Сталина, работал еще один уроженец Беларуси (на этот раз Гомельщины) Андрей Громыко. Он же занял освободившуюся должность посла в 1943-м и уже в этом качестве разрабатывал Устав ООН, а затем от имени Советского Союза поставил под ним свою подпись. С 1946 по 1948 Громыко был постоянным представителем СССР при Организации Объединенных Наций, а также при Совете Безопасности ООН, где ему более двадцати раз пришлось прибегнуть к праву вето – именно поэтому за нашим земляком закрепилось знаменитое прозвище «Мистер Нет».

Впрочем, Громыко был не единственным белорусом, подписавшим Устав крупнейшей международной организации. Вступая в ООН, Советский Союз добился принятия в ее ряды на правах равноправных членов двух союзных республик – Украины и Беларуси, поэтому под Уставом появилась подпись наркома иностранных дел БССР Кузьмы Киселева. Таким образом Беларусь получила не только формальный статус государства-учредителя ООН, но и реальную и крайне необходимую в послевоенные годы помощь со стороны международных структур (в частности, ЮНРРА) в обеспечении людей продовольствием, одеждой и медикаментами.

Не многие знают, что в центре Минска есть площадь Объединенных Наций – она расположена между КЗ «Минск» и комплексом 3-й клинической больницы. В 2010-м здесь был открыт мемориальный камень, к слову, ставший третьим по счету знаковым валуном старинного района Ляховка. Когда-то в нескольких сотнях метров отсюда на берегу Свислочи стояла гигантская глыба «Дзед» – центр последнего в Европе языческого капища, а чуть выше по течению на набережной установлен памятный камень на месте проведения легендарного партизанского парада в июле 1944 года.