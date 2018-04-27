10 лучших интерьеров автомобилей 2018 года 27.04.2018, 21:27

Издание Ward’s Auto опубликовало ежегодный рейтинг машин с самыми качественными салонами.

Для водителя интерьер автомобиля является, как говорится, святая святых. Wards Auto назвал 10 самых лучших интерьеров автомобилей 2018 модельного года, передает autonews.ua.

Toyota Camry ($39,253)

Сразу скажем, что Toyota Camry нового поколения вообще-то не сильно подходит к автомобилям, указанным ниже в этом списке. Однако, салон у новой Camry нам очень понравился. Да и вообще, новое поколение этой модели гораздо лучше, чем предыдущее поколение.

Range Rover Velar ($91,830)

Совсем не удивительно, что Range Rover Velar получил очень красивый интерьер. Это отличный внедорожник с большим количеством передовых технологий.

Dodge RAM 1500 ($65,945)

Если вы думаете, что пикап не может иметь классный салон, то ошибаетесь. Посмотрите на салон пикапа RAM 1500 в версии Crew Cab 4×4. Он просто великолепен!

Porsche Panamera ($201,540)

Салон Porsche Panamera нового поколения, конечно же, попадает в число самых лучших салонов автомобилей 2018 модельного года. Интерьер выполнен с отменным вкусом. Сразу видно, что над ним работали лучшие немецкие дизайнеры.

Lincoln Navigator ($96,570)

Салон у Lincoln Navigator нового поколения выглядит роскошно. Особенно в комплектации Black Label, имеющей кожу Venetial, замшевую отделку и вставки из дерева. К тому же у этого полноразмерного внедорожника есть суперсовременный сенсорный дисплей.

Lexus LS ($89,780)

Новый Lexus LS следует по пути LC Coupe, который в 2017 году тоже попал в лидеры рейтинга интерьеров Wards Auto. Но нам кажется, что салон у LS гораздо красивей и лучше, чем у LC Coupe.

Kia Stinger ($48,350)

Компания Kia уже пять раз получала награду за лучший интерьер от Wards Auto. Теперь настало очередь модели Kia Stinger. Редакторы Wards Auto назвали салон этого автомобиля «элегантным и спортивным».

Infiniti QX50 ($58,195)

Infiniti QX50 относится к премиальным моделям, и это отразилось в его интерьере и цене. Салон отделан контрастными материалами. Обратите внимание на белую кожаную отделку и большую центральную консоль. Базовая цена – 36 550 долларов.

Hyundai Kona ($29,775)

Салон у Hyundai Kona выглядит достаточно высококачественным. Конечно, это не самый роскошный салон. Тем не менее, очень неплохо для кроссовера с базовой стоимостью 19 500 долларов.

Chevrolet Equinox ($36,375)

Интерьер Chevrolet Equinox нового поколения ещё раз показал, почему эта модель является одной из самых продаваемых в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Интерьер очень красивый, в нем есть много современных технологий и прекрасная информационно-развлекательная система.