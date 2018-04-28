Разведка США считает, что ядерный полигон в КНДР не закрыт 28.04.2018, 8:09

Фото с сайта nv.ua

Полигон Пхунгери может возобновить работу даже в случае закрытия.

Разведка США полагает, что ядерный полигон Пхунгери, который пообещал закрыть северокорейский диктатор Ким Чен Ын, не был полностью законсервирован и остается пригодным для испытаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей американской разведки.

"Нет оснований полагать, что испытательный полигон Пхунгери больше не функционирует", - цитирует агентство слова источника.

По информации другого источника Reuters, полигон может возобновить работу за "относительно короткий промежуток времени" даже в случае его закрытия.

Также сказано, что директор программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис сообщил снимкам со спутников, которые в середине апреля показали активность в районе ядерного полигона в КНДР.

19 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Северная Корея готова к полному ядерному разоружению на Корейском полуострове без предварительных условий.

23 апреля в СМИ появилась информация, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разрешил американским инспекторам провести проверку на ядерном полигоне.