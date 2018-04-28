В Гомеле не будут возбуждать дело за карикатуру на Лукашенко 5 28.04.2018, 8:17

2,028

Источник: belsat.eu

Гомельчание нашел в сети и разместил у себя на страничке карикатуру с изображением Лукашенко.

Железнодорожный отдел милиции в Гомеле вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против общественного активиста Бориса Аникеева в связи с подозрением в “оскорблении президента”, сообщает gomelspring.org.

“15 марта в Железнодорожный отдел милиции Гомеля поступил рапорт из УВД Гомельского облисполкома о том, что гражданин Б. Аникеев разместил на своей странице в социальной сети “Фейсбук” информацию, оскорбляющую президента Республики Беларусь”, - написал в отказном постановлении участковый милиционер Шершнев Е.Ю.

Оказалось, Борис Аникеев нашел в сети и разместил у себя на страничке карикатуру с изображением Лукашенко, подписанную нецензурным выражением. Сам активист не помнит, где скачал эту карикатуру, но заявил, что она вызвала у его смех и он решил поделится веселым настроением с подписчиками.

“При выкладывании карикатуры в соцсеть я не желал оскорбить президента либо его власть, мне просто стало смешно и я решил поделиться этим с друзьями”, - заявляет активист.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела старший лейтенант милиции написал, что “формально в действиях Бориса Аникеева усматриваются признаки уголовного преступления по статье 368 Уголовного кодекса, однако, в связи с тем, что данные действия не носили публичный характер, то объективная сторона состава преступления в его действиях отсутствует”.

Напомним, 16 марта к Борису Аникееву в дом ворвалась милиция. После осмотра жилища активиста увезли в райотдел, после чего вскоре отпустили.