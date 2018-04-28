ExoMars прислал первые цветные снимки Марса
- 28.04.2018, 8:22
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Основной задачей зонда на этом этапе является изучение атмосферы Марса.
На данный момент зонд находится на рабочей орбите на высоте 400 км от поверхности Марса. На представленном изображении - участок кратера Королева протяженностью 40 км.
Зонд TGO (Trace Gas Orbiter) миссии ExoMars, который был отправлен для исследования Марса в 2016 году, передал на Землю первые снимки поверхности планеты, сделанные им.
Как сообщает Европейское космическое агентство (ESA), снимки сделаны с рабочей орбиты планеты с помощью инструмента CaSSIS, главная миссия которого начнется 28 апреля.
На данный момент зонд находится на рабочей орбите на высоте 400 км от поверхности Марса. Основной задачей зонда на этом этапе является изучение атмосферы планеты и поиск в ней газов, которые могут указывать на биологическую активность.
На представленном изображении - участок кратера Королева протяженностью 40 км. Кратер расположен в северном полушарии Марса. Светлые пятна на снимке - это отложения льда.