ExoMars прислал первые цветные снимки Марса 28.04.2018, 8:22

1,125

Основной задачей зонда на этом этапе является изучение атмосферы Марса.

На данный момент зонд находится на рабочей орбите на высоте 400 км от поверхности Марса. На представленном изображении - участок кратера Королева протяженностью 40 км.

Зонд TGO (Trace Gas Orbiter) миссии ExoMars, который был отправлен для исследования Марса в 2016 году, передал на Землю первые снимки поверхности планеты, сделанные им.

Как сообщает Европейское космическое агентство (ESA), снимки сделаны с рабочей орбиты планеты с помощью инструмента CaSSIS, главная миссия которого начнется 28 апреля.

Фото: ESA

На данный момент зонд находится на рабочей орбите на высоте 400 км от поверхности Марса. Основной задачей зонда на этом этапе является изучение атмосферы планеты и поиск в ней газов, которые могут указывать на биологическую активность.

На представленном изображении - участок кратера Королева протяженностью 40 км. Кратер расположен в северном полушарии Марса. Светлые пятна на снимке - это отложения льда.